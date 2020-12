Cop judicial a la precarietat laboral dels subcontractats

Cop judicial del Tribunal Suprem per acabar amb la contractació temporal de les empreses subcontractades o, dit d’una altra manera, per combatre la precarietat laboral dels empleats que treballen per a aquest tipus de companyies. Una sentència de l’alt tribunal feta pública ahir rebutja que una empresa que presti servei a una altra com a subcontractada tingui a la plantilla empleats amb contractes temporals. Amb aquesta sentència, doncs, el Suprem modifica la jurisprudència que es mantenia des de finals de la dècada dels 90, en què s’acceptava que els contractes per obra i servei s’ajustessin al temps que durés el contracte firmat entre l’empresa subcontractada i la companyia principal.

Segons la sentència, “els que ofereixen serveis a tercers desenvolupen la seva activitat essencial a través d’aquests i, per tant, resulta il·lògic sostenir que el gruix de l’activitat tingui el caràcter excepcional al qual el contracte per obra i serveis s’ha d’atendre”.

La sentència també deixa clar que l’automatització d’aquest tipus de contractació pot portar a “posar en perill les garanties buscades pel Dret de la Unió Europea”.

La decisió judicial, de la qual ha sigut ponent la magistrada María Lourdes Arastey, ha sigut adoptada per unanimitat pel ple de la sala social del TS el 15 de desembre. Aquesta sentència pot provocar un gir de 180 graus en la contractació temporal a Espanya, que és la segona més alta de tota la Unió Europea. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) referides a l’Enquesta de Població Activa, el 2019 es va tancar amb una temporalitat dels contractes d’un 26,1%, gairebé el doble de la de la mitjana de la Unió Europea.

Aquests tipus de contractes afecten especialment els empleats de menys de 30 anys, i més les dones que els homes. De fet, l’Organització Internacional del Treball (OIT) ha fet una estirada d’orelles a Espanya diverses vegades per aquesta qüestió.

Pràctica habitual als ‘call centers’

La sentència és fruit d’una denúncia contra una empresa que va enllaçar els contractes per obra de la seva plantilla durant molts anys. De fet és una pràctica molt habitual en sectors com els call centers o les empreses de neteja.