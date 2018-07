Les còpies del PSOE al PP en economia

Des que va arribar al govern, Pedro Sánchez i el seu equip d’experts en comunicació política han anat deixant caure anuncis econòmics amb abundància i intensitat. D’aquesta manera, l’ambient s’impregna de la sensació que s’estan impulsant diverses iniciatives i que, en definitiva, el govern està actuant. L’hemeroteca, però, demostra que bona part dels anuncis que ha anat fent en matèria econòmica el nou executiu socialista són hereus del govern del Partit Popular.

El primer de tots els casos és la pedra angular de qualsevol govern: els pressupostos generals de l’Estat. Pedro Sánchez va haver d’empassar-se els comptes del Partit Popular que el PSOE havia criticat durament des de l’oposició per arribar a la Moncloa, fins al punt que actualment el seu equip està governant seguint les línies dibuixades per l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro.

Impostos i pensions

La ‘taxa Google’ i l’augment de les pensions de viudetat

En matèria fiscal, els anuncis duplicats són diversos. El primer va ser l’impost a les tecnològiques. Com que el PSOE ha heretat uns comptes amb un augment de les pensions difícil de casar amb la reducció del dèficit públic, Montoro es va inventar un impost a les tecnològiques que entraria en vigor el mateix 2018 i amb el qual pretenia recaptar 600 milions ja aquest any. Les actuals ministres d’Hisenda i Treball han fet seu aquest impost i l’inclouen en una de les mesures que caldrà aplicar a curt termini perquè, a més, el compromís de Pedro Sánchez és que les pensions sempre augmentin amb l’IPC -per tant, més despesa pública.

A la pressió per solucionar el forat de la Seguretat Social que ja tenia el PP s’hi ha d’afegir la pressió social perquè millorin les pensions. Per això divendres el govern de Pedro Sánchez anunciava gairebé com a seu l’augment de la base reguladora d’un 30% de les pensions de viudetat, un anunci que va aixecar els recels del PNB, que al cap i a la fi va ser qui va arrencar aquest compromís a Rajoy per aprovar els comptes.

A part, la ministra de Treball, Magdalena Valerio, també ha parlat d’alliberar la Seguretat Social de despeses com ara la tarifa plana o bonificacions a la contractació, una iniciativa que, de manera menys concreta, també havia apuntat la ministra Fátima Báñez. Per acabar, el PSOE ha criticat diverses vegades que el PP hagi escurat la guardiola de les pensions, però la ministra Valerio admetia aquesta setmana que tampoc descartava fer-ho.

L’amnistia fiscal

Montoro ja havia proposat vetar - la per llei després del cop del TC

En un altre flanc de l’àmbit fiscal hi ha l’amnistia. El PSOE ha retret sempre al PP que apliqués l’amnistia fiscal, i reclamava a Montoro que publiqués el nom de les persones que s’hi havien acollit per regularitzar la seva situació. Un cop al govern, però, el mateix Pedro Sánchez ha admès que la sentència del Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucional l’amnistia no permet la retroactivitat de publicar-ne els noms. El que va fer Sánchez va ser prometre que reformaria la llei perquè no puguin tornar-se a produir. Montoro ja havia posat sobre la taula aquesta possibilitat just després de la sentència del TC.

El finançament autonòmic

La reestructuració del deute i la reforma de la regla de despesa

L’altra gran pedra a la sabata del govern espanyol és la reforma del finançament autonòmic. De moment, com havia anat fent Montoro fins ara, l’executiu socialista tira la pedra endavant i assegura que amb el que té de legislatura no té temps per abordar una reforma profunda del finançament.

Tot i així, sí que ha fet anuncis com ara l’opció d’una “reestructuració global” del deute que inclouria fins i tot comunitats com ara Catalunya i el País Valencià, les més endeutades de l’Estat. Tot i que aquest ministeri ja ha fet més en aquesta direcció que l’anterior, perquè ha habilitat un mecanisme perquè les autonomies més complidores puguin anar tornant a col·locar deute als mercats, l’anunci de la reestructuració ja havia sigut posat sobre la taula en diverses ocasions per part del ministre Montoro. L’exministre fins i tot havia assegurat que calia adaptar aquesta reestructuració -mai va voler parlar de condonació- en funció de l’infrafinançament de cada autonomia.

D’altra banda, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, també s’ha compromès a reformar i flexibilitzar la regla de despesa per a comunitats i ajuntaments, una promesa que també havia fet el seu predecessor.