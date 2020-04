Els 'coronabons' també divideixen els partits dels governs català i espanyol a l'Eurocambra

El debat sobre la mutualització del deute europeu, sintentitzat en l 'etiqueta coronabons, que divideix profundament la Unió Europea, també ha dividit els partits que governen junts tant a la Generalitat com a la Moncloa. Aquest divendres l'Eurocambra ha aprovat una resolució per 371 vots a favor, 171 en contra i 128 abstencions en què demana que la Comissió Europea impulsi un pla de reconstrucció econòmica que s'hauria de finançar a través d'un pressupost europeu augmentat i dels fons europeus existents, però també a través de "bons de recuperació". El text aclareix, però, que la mesura no hauria d'involucrar "mutualització del deute existent". Aquesta última part ha portat cua i ha dividit els partits que governen en coalició tant a Catalunya com a l'Estat. Mentre uns defensen que la referència als bons de reconstrucció ja respon a la demanda de mutualització del deute, els altres insisteixen que no és el mateix perquè no implica mutualitzar a nivell estatal sinó des del pressupost europeu i a petita escala.

Ahir els Verds van presentar una esmena amb el suport socialista i de l'esquerra unitària en què demanaven explícitament compartir riscos: "Considerem essencial que amb la finalitat de preservar la cohesió de la UE i la integritat de la seva unió monetària, es mutualitzi a escala de la Unió una part substancial del deute que s'emeti per combatre les conseqüències de la crisi del covid-19". L'esmena va ser rebutjada per poc més de 40 vots. Els eurodiputats del PP i Ciutadans hi van votar en contra, mentre que els europarlamentaris socialistes i de Podem hi van votar a favor, com també els eurodiputats de Vox.

En clau espanyola, la divisió dels dos partits de govern arriba en el suport a la resolució final que, per descomptat, no incloïa la referència explícita a la mutualització. Per això els eurodiputats de Podem, En Comú Podem i Esquerra Unida s'han abstingut, mentre que els socialistes hi han votat a favor. El PSOE, doncs, es conformaria amb un fons de reconstrucció apuntalat des del pressupost europeu i amb bons emesos des de la Comissió Europea, mentre que Podem insisteix en la mutualització del nou endeutament de cada estat a escala europea. Des de Podem, expliquen que "populars i liberals han preferit recollir en el text una menció deliberadament confusa sobre uns bons de recuperació garantits pel pressupost de la UE que caldria veure com i quan es concreten". No mencionen els socialistes, que també hi han votat a favor, perquè també van donar suport a l'esmena prèvia.

I per la banda catalana passa una cosa semblant. L'eurodiputada d'ERC Diana Riba va votar (com tots els Verds) a favor de l'esmena que demanava explícitament els eurobons, mentre que els eurodiputats de JxCat es van abstenir. I en la resolució final Riba s'ha abstingut. L'eurodiputat Toni Comín va assegurar en el debat parlamentari d'aquest dijous que estava a favor de crear nous instruments a la UE per superar la crisi "com els bons de reconstrucció". Contactats per l'ARA els representants de JxCat al Parlament Europeu no han respost perquè van optar per l'abstenció en la votació de l'esmena dels verds.

La discussió política està servida perquè el llenguatge és prou ambigu perquè cadascú pugui defensar el que més li convé. Per això eurodiputats socialistes han defensat que la resolució final sense l'esmena explícita sí que parla de mutualitzar deute, mentre que eurodiputats conservadors defensen tot el contrari.