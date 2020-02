El coronavirus ja és el “pitjor maldecap” per al BCE

Ni el Brexit ni la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. El brot de coronavirus a la província xinesa de Wuhan ja és el “pitjor maldecap” per a les previsions econòmiques del Banc Central Europeu (BCE), segons va admetre ahir l’economista en cap de l’autoritat monetària, Philip Lane. En una entrevista a Bloomberg TV, el membre del comitè executiu de l’organisme va assegurar que l’escenari base amb què treballen és que l’efecte de l’epidèmia en l’economia tingui “forma de V”. És a dir, que el seu impacte no serà definitiu i el sistema tornarà al seu curs habitual. “Cal veure com de ràpid es conté l’expansió [del virus]”, va avisar Lane. L’economista en cap del BCE també va puntualitzar que, com abans quedi limitada la propagació del coronavirus, més confiança hi haurà que els seus efectes en l’economia només s’observin al primer o segon trimestre.

Tot i així, encara que Lane va destacar que el brot víric és un problema per a les seves previsions, també va matisar que no afectarà els càlculs a mitjà termini. Aquest dijous el vicepresident del BCE, Luis de Guindos, reconeixia que el coronavirus suposa “una nova capa d’incertesa” per a les economies de la zona euro. Durant un esdeveniment a Frankfurt, l’exministre d’Economia espanyol va destacar que els riscos es mantenen “alineats a la baixa”. “En particular, el brot i el seu potencial efecte per al creixement global afegeixen una nova capa d’incertesa”, va insistir De Guindos durant el seu discurs.

Les declaracions dels dos membres del comitè executiu del BCE es produeixen tres setmanes abans de la pròxima reunió de política monetària de l’ens. Aquesta trobada coincidirà amb la publicació de les seves noves previsions trimestrals sobre el PIB i la inflació als països de l’euro. Al desembre l’ens va decidir revisar els pronòstics de creixement de l’1,1% per al 2020 i de l’1,4% per als dos anys següents.

L’FMI estudia mesures globals

El BCE no és l’únic organisme econòmic mundial que està preocupat pel coronavirus. El Fons Monetari Internacional (FMI) està disposat a prendre mesures, juntament amb els països del G20, per donar suport al creixement global en cas que l’impacte de l’epidèmia en l’economia s’agreugi . “Si comprovem que l’epidèmia té conseqüències més greus de les que s’han assumit fins ara, es prendrien mesures coordinades per recolzar la conjuntura mundial”, va assegurar la directora general de l’FMI, Kristalina Georgieva, en una entrevista publicada ahir al setmanari alemany Der Spiegel.

L’economista va ressaltar que aquest virus és “diferent” del que va provocar l’epidèmia del SARS. A més, va recordar que el paper de la Xina en la riquesa del planeta també ha fet un salt, ja que actualment l’aportació del gegant asiàtic a l’economia mundial s’ha duplicat. Dijous ja havia alertat que el Covid-19 s’ha convertit en el risc “més imminent” per a l’economia mundial i amenaça amb “fer descarrilar” la recuperació.

Precisament la preocupació per l’impacte econòmic del coronavirus serà un dels temes a debatre durant la reunió d’aquest cap de setmana a Riad (Aràbia Saudita) dels ministres de finances del G20.