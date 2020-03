El govern espanyol aprovarà una renda mínima vital i ajudes per a les treballadores de la llar pel coronavirus

El govern espanyol impulsarà noves mesures adreçades als col·lectius més vulnerables afectats per la crisi del coronavirus. Entre les mesures que preveu aprovar en els pròxims dies –o bé al consell de ministres extraordinari d’aquest divendres o bé la setmana que ve– destaquen un ingrés mínim vital i una prestació per al col·lectiu de treballadors de la llar que s’han quedat sense feina. L'executiu, però, aparca definitivament la prestació per a pares i mares que no poden teletreballar i han de tenir cura dels seus fills.

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha explicat aquest dimecres que l'executiu "està compromès" amb l'ingrés mínim vital. "Quan la mesura estigui preparada amb els seus detalls es comunicarà i s’implementarà”. Pel que fa a la prestació per a empleats de la llar, el titular de Seguretat Social ha assegurat que encara s’està estudiant. Fonts del ministeri de Treball confirmen a l’ARA que la voluntat és aprovar la mesura però que encara s’han de tancar els detalls. L'executiu també estudia alguna mesura perquè els llogaters que s'hagin quedat sense feina pel Covid-19 puguin ajornar els pagaments del lloguer. "Aquest govern està al costat dels més vulnerables", ha destacat.

Davant les "desinformacions" a les quals assegura que estan sotmesos els autònoms, el titular de Seguretat Social ha insistit que els treballadors per compte propi que hagin cessat la seva activitat o hagin perdut el 75% dels ingressos pel coronavirus tenen dret a una prestació, i ha avançat que 50.000 autònoms ja l'han sol·licitat. "Són les mesures més extenses, més integrals i generoses que s'estan aprovant als països del nostre entorn", ha assegurat, en al·lusió a les iniciatives aprovades per pal·liar els efectes del coronavirus adreçades als autònoms.

Escrivá també ha revelat que un total de 130.000 treballadors han demanat la baixa per incapacitat temporal com a conseqüència de la pandèmia –ja sigui per estar contagiats o per estar en quarantena–, i ha recordat que en aquest cas els costos laborals els assumeix la Seguretat Social des del primer dia.