Les aerolínies alerten d'un "estiu nefast" i un hivern "encara pitjor"

Menys vols i més buits. La davallada de la demanda d'aquest estiu no ha agafat per sorpresa el sector aeri, però la indústria admet que no s'esperava un xoc com el que ha viscut durant l'estació més frenètica de l'any. Segons l'associació espanyola d'aerolínies ALA, entre el juny i l'agost només han agafat un vol un 20% dels passatgers que es van animar a viatjar l'any passat. Les operacions de les companyies s'han reduït fins a una oferta que només representa el 36% de les rutes operades en el mateix període del 2019. "Ja es preveia una reducció, però no d'aquesta mida", ha lamentat el president d'ALA, Javier Gándara.

Amb les restriccions pels rebrots i sense la possibilitat de viatjar encara a alguns països, l'entitat admet que ha sigut un estiu "nefast", però alerta que l'hivern pot ser "encara pitjor". Ni el tímid repunt dels vols interns –es van arribar a recuperar gairebé un 60%– ha sigut capaç de compensar la dràstica caiguda de la demanda. "El tràfic intercontinental és pràcticament inexistent i l'intraeuropeu s'ha estancat", ha afirmat Gándara. Per al setembre, preveu que l'oferta es mantingui al voltant del 40%, un nivell de recuperació que tampoc creixerà a l'octubre.

De fet, mentre alguns sectors comencen a reprendre l'activitat i reincorporen els treballadors als quals s'havia aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), la majoria de les tripulacions continuen a terra. Hi ha més de 14.000 treballadors del sector aeri que encara estan en ERTO i Gándara ha reclamat que aquesta mesura de protecció s'allargui almenys fins a la Setmana Santa del 2021. "No està quedant més remei que adaptar els recursos al voltant de la demanda", ha argumentat el president d'ALA. El sector, assegura, no recuperarà els nivells previs a la pandèmia almenys fins al 2024.

Amb la confiança dels viatgers sota mínims, Gándara considera que el govern espanyol hauria de ser més "ambiciós" amb les ajudes a les companyies aèries. "Hem vist que altres països han sigut més receptius a les necessitats del sector", ha indicat. En aquest sentit, ha demanat un pla d'ajudes que faciliti la liquiditat de les aerolínies a través, per exemple, de beneficiar-se dels fons europeus o de noves rebaixes a les tarifes d'Aena. "En molts casos caldrà començar a tornar els crèdits amb interessos, fent un esforç addicional per part de les companyies sense el seu flux d'ingressos habitual", ha defensat Gándara. Aerolínies com Vueling o Iberia ja han rebut préstecs ICO avalats per l'Estat, mentre es dibuixa una solució per garantir la viabilitat d'Air Europa.

Guerra d'ofertes

Malgrat que no hi ha dades dels preus mitjans, Gándara ha admès que els pocs que han viatjat aquest estiu probablement "han gaudit d'unes tarifes que feia molt que no es veien". En les últimes setmanes, i davant els buits en les reserves, moltes aerolínies s'han sumat a una onada d'ofertes per intentar despertar la demanda malgrat la pandèmia. "El factor ocupació varia molt segons l'aerolínia, però està per sota del 60% i del punt de break even de qualsevol companyia", ha insistit.