L’emergència converteix el pis turístic en pis de temporada

El coronavirus ha tocat de ple tot el sector turístic, inclòs el negoci dels pisos o apartaments de lloguer de curta estada. Amb el negoci d’Airbnb i altres plataformes del sector totalment aturat, els propietaris busquen sortides per minitmitzar els danys. La primera opció, ara, és el lloguer de temporada, amb contractes de tres a sis mesos bàsicament per a gent que hagi d’estar un temps a Barcelona i ara no té on quedar-se.

“S’està intentant fer contractes de temporada a partir d’un mes per minimitzar l’impacte”, reconeix a l’ARA Enrique Alcántara-García, president d’Apartur, la patronal d’apartaments turístics de Barcelona. Malgrat això, reconeix que no és la solució per a moltes empreses del sector, ja que els preus són molt inferiors als que es poden aconseguir en situació normal per un pis turístic. El que és evident és que el tancament del sector turístic li passarà factura, uns 30 milions d’euros en un mes a la ciutat de Barcelona, explica Alcántara-García. Tolo Gomila, president de Fevitur -la patronal espanyola del sector-, calcula l’impacte a tot l’Estat en uns 73 milions d’euros. El directiu explica que han ofert a l’Ajuntament de Barcelona 200 dels més de 9.000 apartaments turístics de la ciutat, ara tancats, per a l’ús dels serveis socials, per a personal sanitari o per a gent que hagi d’estar aïllada.

Els primers dies del confinament es va donar una situació extraordinària: un augment exponencial de l’oferta als portals immobiliaris, que es va atribuir al transvasament d’apartaments turístics al mercat residencial. No obstant això, de dilluns a divendres el nombre de pisos de lloguer a Barcelona que s’ofereixen als principals portals s’ha mantingut molt estable. El portaveu del Sindicat d’Inquilins de Madrid, Javier Gil, va denunciar en el seu perfil de Twitter, amb casos concrets, aquest possible transvasament d’apartaments d’ús turístic a l’oferta de pisos de lloguer per a residència habitual. Gil, en un fil a la xarxa social, mostrava pisos que s’oferien a Airbnb i que també estaven anunciats al portal Idealista.

Els principals portals immobiliaris neguen que hagi augmentat l’oferta de pisos de lloguer que s’hi anuncien. A més, asseguren que el trànsit als seus portals ha baixat. “Va començar a caure quan van tancar les escoles a Madrid, aproximadament un 10%, i dijous i divendres s’ha agreujat amb un descens de fins al 25%”, explica Ferran Font, cap d’estudis de Pisos.com, que tot i això preveu una recuperació els pròxims dies perquè quan la gent s’acostumi a aquesta nova situació de confinament “els negocis purs online no perdran trànsit sinó que en guanyaran”.

Mentre les agències immobiliàries a peu de carrer han hagut de tancar, les anomenades prop-tech (tecnològiques del sector) veuen una oportunitat en el confinament, no tant per tancar operacions com per posar a prova algunes aplicacions, com ara les visites virtuals als pisos, per sortir més reforçats quan passi aquesta crisi.

Però l’impacte serà important. “Dependrà del temps de confinament i també de les mesures que prenguin les autoritats”, explica Ferran Font, que cita un estudi de Bloomberg que mostra un 90% de caiguda de les operacions a les 36 ciutats més importants de la Xina durant l’epidèmia. La recuperació del mercat a Espanya, segons expliquen diversos experts, podria arribar a finals del segon trimestre i assentar-se durant el tercer trimestre.

Baixada de preus

“La situació és molt complexa”, diu a l’ARA el conseller delegat de Housell, Guillermo Llibre, tot i que preveu un repunt quan passi l’estat d’alarma. Llibre assegura que les operacions de lloguer de pisos pràcticament han desaparegut del mercat, com també les noves compravendes, a causa de l’epidèmia, ja que ningú compra un pis sense anar-lo a veure.

Per al conseller delegat de Housell, però, quan passi el confinament hi haurà una recuperació. Això sí, preveu una rebaixa del preu de venda dels pisos durant uns mesos. “La gent que té la urgència de vendre un pis ara no pot i, per tant, quan es reactivi el mercat en rebaixarà el preu”, indica Guillermo Llibre.

El sector evita el pessimisme i ja espera un rebot

Els principals experts del sector immobiliari mostren cautela respecte al futur per la incertesa de la crisi sanitària, i fan pronòstics amb molta prudència perquè ho veuen encara prematur, però majoritàriament esperen un rebot del sector un cop passi el confinament i es normalitzi la situació. “A hores d’ara els inversors no tenen raons per abandonar els seus plans previs a la crisi de la Covid-19”, expliquen des de la consultora Savills Aguirre Newman. Les experiències de crisis anteriors indiquen que la recuperació ha sigut sempre molt intensa, segons recalquen en aquesta companyia immobiliària. “Hem d’afegir que ara tenim, a diferència del període 2008-2013, un sector bancari més sanejat i més ben preparat per a la seva funció de finançament del teixit empresarial”, indiquen fonts de la consultora.

A més, aquestes fonts apunten que les noves tecnologies que s’han estès en el sector permeten en aquest moment seguir treballant, per exemple amb la signatura telemàtica de contractes amb total validesa, entre altres aspectes.