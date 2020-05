El govern espanyol activa un tercer tram d'avals de l'ICO dotat amb 24.500 milions

El consell de ministres ha activat el tercer tram d' avals públics que s'estan concedint a través de l'Institut del Crèdit Oficial (ICO) perquè els bancs donin crèdits a les empreses i els autònoms davant l'emergència de la crisi del coronavirus.

Aquest tercer tram està dotat de 24.500 milions d'euros i es subdivideix en tres grups: en primer lloc, un grup de 20.000 milions en avals de l'ICO a empreses i autònoms, seguint el model que s'havia aplicat fins ara (un cop més, la meitat de l'import es destinarà a pimes i autònoms i la resta es reservarà per a les grans empreses).

El segon grup és de 4.000 milions i seran avals per a empreses que cotitzen al MAB (una borsa on només hi cotitzen pimes). Finalment, el tercer grup consta de tan sols 500 milions que es destinaran a la Companyia Espanyola de Refinançament (un organisme públic que dona suport a les pimes i autònoms que necessiten refinançar el seu deute).

Tot i haver aprovat el tercer tram d'avals per a l'ICO, aquest organisme encara no ha avalat els 40.000 milions que sumaven els dos primers. Concretament, aquest dilluns els avals concedits vorejaven els 28.000 milions.

Una vegada l'ICO hagi consumit el tercer tram ja haurà cobert més del 60% dels 100.000 milions que el president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar al principi del confinament obligatori per la pandèmia. En teoria, l'únic requisit per accedir a aquests avals és que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat en data del 31 de desembre del 2019, i tampoc en procediment concursal en data del 17 de març del 2020. De totes maneres, qui decideix qui els crèdits es concedeixen o no són els bancs, que apliquen els criteris habituals a l'hora de donar un préstec. Uns requeriments més exigents que els de l'ICO i que estan deixant moltes empreses sense accés a aquests préstecs.

"Si no donen crèdits a qui ho necessita, llavors per a qui són?"

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha especificat que "les entitats bancàries no podran carregar cap cost financer sobre els imports no disposats pel client". Habitualment, quan una empresa rep un préstec ha de pagar un interès pels diners que rep, però també un interès pels diners que se li han concedit i dels quals encara no ha disposat. El govern espanyol ha prohibit ara que es cobri per aquest segon concepte.

Condicions per als avals del MAB

Una de les condicions que les empreses del MAB hauran de complir per acollir-se a l'aval de l'ICO és tenir la seu fiscal a Espanya, perquè, en paraules de la ministra, "cal evitar que hi puguin accedir empreses amb seus en paradisos fiscals o que els fons públics es facin servir per repartir dividends". De fet, aquest criteri ja s'aplicava fins ara a la resta d'avals públics.

A menys de 24 hores per a la votació al Congrés de la pròrroga de l'estat d'alarma, Montero ha assegurat que la bateria de mesures econòmiques aprovades fins ara per l'executiu espanyol seguiran vigents mentre duri aquest estat. En aquest sentit ha defensat que "prorrogar-lo és imprescindible no només per seguir controlant la pandèmia sinó també per garantir que totes les mesures aprovades fins ara per protegir empreses i treballadors continuïn vigents". En cas que no sigui així, la ministra ha explicat que "les repercussions seran importants".