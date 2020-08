La pandèmia dispara les assegurances de ciberrisc

La pandèmia també ha impactat de ple en el món de les assegurances. Com altres sectors, el covid-19 ha obligat la indústria asseguradora a reinventar-se amb nous productes. Entre aquests, un dels més demanats des que va esclatar la crisi són les pòlisses de ciberrisc.

Marc Jori, director tècnic de la corredoria d’assegurances Jori Armengol & Associats, explica que aquestes assegurances existeixen des de fa més de cinc anys, però amb l’expansió del covid-19 i els confinaments, han passat a suscitar molt més interès. Segons la corredoria barcelonina, s’han incrementat entre un 50% i un 70% les vendes de pòlisses contra atacs cibernètics. “Les que estaven dubtoses ara sí que els interessen”, puntualitza. Les raons per a aquest creixent interès són diverses. La primera és que els atacs informàtics ja eren una realitat abans, però segons dades de l’FBI, la policia federal dels Estats Units, s’han més que triplicat des de l’esclat de l’epidèmia.

A més, amb l’aturada generalitzada de l’activitat econòmica, es van disparar les vendes online de les companyies, i la majoria de les que no tenien canals de venda a internet han hagut d’acabar fent el salt a la xarxa. És a dir, el canal online guanya pes en el compte de resultats de molts negocis i, consegüentment, un augment de risc de patir atacs.

A més, el desembarcament a la xarxa és transversal i afecta tots els sectors, ja sigui per vendre-hi o perquè utilitzen internet com a canal de comunicació interna o de suport logístic. Avui en dia són pocs els negocis que no tenen connexió online. A tall d’exemple, Jori explica que cada vegada són més les fàbriques que tenen informatitzada l’entrada de comandes, per la qual cosa una caiguda del sistema informàtic pot obligar a aturar la producció d’una planta i afectar directament el benefici de l’empresa. Finalment -afegeix Jori-, el teletreball també ha incrementat el risc d’atacs, especialment pel que fa a la protecció de dades o informació confidencial. “Depenem cada vegada més d’internet i de màquines, i això anirà a més”, rebla.

Pòlisses amb tres pilars

Aquest tipus de pòlisses, segons dades de Zurich, tenen un preu mínim de 250 euros anuals per a una empresa de 20 empleats i assegurant un capital de 40.000 euros. “Compten amb tres pilars bàsics”, explica l’expert. El primer és oferir assessorament i un estudi de la vulnerabilitat dels sistemes informàtics d’una empresa a atacs externs. En segon lloc, hi ha el suport tècnic per a les empreses que pateixin atacs, un cop ja s’hagin produït. I en tercer, el servei purament d’assegurança que consisteix en reparacions i compensacions de les pèrdues provocades per l’atac informàtic.

Els serveis d’assessorament d’aquestes assegurances de ciberrisc els fan equips d’informàtics especialitzats en ciberseguretat, una formació que normalment els informàtics de les empreses no acostumen a tenir. “Són hackers bons”, explica Jori. El tipus d’atacs informàtics poden ser bastant variats i amb orígens diferents, però molt rarament són per espionatge industrial. “No són atacs gaire dirigits”, comenta l’expert. Normalment són virus o malware abocats en massa a la xarxa per estafadors o ciberdelinqüents que busquen entrar en els sistemes informàtics de les empreses o que els bloquegen i només els recuperen si es paga un rescat. Els equips de suport “ajuden a resoldre aquests casos abans que es pagui res”, afegeix Jori.

Sector a la baixa

Tot i l’auge d’aquests productes, el sector de les assegurances ha notat molt directament els efectes de la davallada de l’activitat econòmica per la pandèmia. Segons Unespa, la patronal espanyola que les agrupa, els ingressos per primes de les pòlisses va caure un 11% el segon trimestre -quan es van produir els confinaments més severs i es va paralitzar una gran part de l’economia-, en comparació amb el mateix període de l’any anterior. En total, les empreses del sector van facturar a Espanya 29.952 milions d’euros.

Les principals caigudes es van produir en la facturació per assegurances de vida, que es va desplomar un 26%, mentre que les pòlisses de vehicles van caure un 2,5%. En canvi, la resta de línies de negoci van evolucionar en positiu, amb un increment dels ingressos del 2,8% en el cas d’assegurances d’immobles i del 4,9% en el cas de les pòlisses de salut, que van incrementar més d’un 3% el total d’assegurats.