El coronavirus s'endú un 10% de les empreses de Barcelona

El nombre d'empreses a la província de Barcelona va disminuir un 10% el segon trimestre del 2020 degut en gran part a la crisi provocada pel covid-19, segons les dades de l'últim informe trimestral de conjuntura de la Diputació de Barcelona. Aquest fenomen també ha empès a l'augment de les llistes de l'atur. Segons aquest informe de la Diputació, l'ocupació a la província el segon trimestre ha baixat un 6,1%.

Les dades de l'informe indiquen que el nombre de centres de cotització a la Seguretat Social ha baixat en 18.963 respecte a l'any anterior, cosa que situa el nombre total d'empreses en 170.774.

El nombre d'aturats va arribar a les 339.300 persones en el segon trimestre, un 9,4% més que fa un any. La població ocupada estimada a la província el segon trimestre del 2020 se situa en 2,35 milions de persones, 153.100 menys que un any enrere, i amb una caiguda de l'ocupació de les dones del 6,8% i dels homes, del 5,4%. Per edats, la major caiguda de l'ocupació correspon al grup de 16 a 24 anys, amb un 17,7% menys.

L'aturada de l'economia a la província no només es nota en l'ocupació i el nombre d'empreses, sinó que es veu també en les relacions comercials. En els dos primers mesos del segon trimestre –abril i maig–, la demarcació de Barcelona va exportar béns per valor de 6.000 milions d'euros, un 42% menys que en el mateix període de l'any anterior, tot i que segueix sent la província més exportadora de tot Espanya.

Per tipologia de béns, tots perden volum monetari a les exportacions, excepte la fabricació de productes farmacèutics, que va créixer un 9%. Destaca la caiguda de les exportacions en el sector de la fabricació d'automòbils, un 89%, i la de maquinària, del 45%.

Repunt al juny a Catalunya

D'altra banda, durant el més de juny a Catalunya es van crear 1.436 societats mercantils, un 3,8% més respecte al mateix període de l'exercici anterior, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya és una de les cinc comunitats on s'ha incrementat el nombre d'empreses creades, juntament amb Astúries, Múrcia, Extremadura i el País Basc. El nombre de companyies dissoltes va ser al juny de 83, cosa que suposa una reducció del 25,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. Al conjunt de l'Estat es van crear 6.733 empreses, un 9,4% menys, mentre que les dissolucions van caure un 11,4%.