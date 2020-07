La fi de l'estat d'alarma fa pujar els preus quatre dècimes a Catalunya

Catalunya ha registrat un augment dels preus d'un 0,4% durant el mes de juny en relació amb el mes passat, mentre que al maig s'havien quedat en el 0%. Tot i això, si es comparen amb els del juny de l'any passat, els preus segueixen caient un 0,6%, també quatre dècimes menys que l'1% que havien caigut el mes passat, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquesta recuperació dels preus coincideix amb l'augment de la mobilitat i el consum fora de la llar, a causa sobretot a la fi de l'estat d'alarma.

Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha registrat un augment de sis dècimes en comparació amb el mes de maig, cosa que significa que acaba amb el retrocés registrat els últims quatre mesos. La variació anual, però, continua en taxes negatives (-0,3%) per tercer mes consecutiu.

Segons l'INE, el transport és el sector que més va contribuir a la recuperació de l'IPC. Tot i que els seus preus encara van caure un -5,2%, són tres punts percentuals menys que el mes anterior. En el cas de l'habitatge passa una cosa semblant: va caure un 3,8%, però el mes passat la davallada era més de dos punts percentuals superior.

En canvi, tot i que l'alimentació i les begudes no alcohòliques han seguit pujant (ho han fet un 2,8%), han disminuït set dècimes respecte al maig. Destaca la baixada del preu de les patates (-3,9%) i de les verdures fresques (-3,65). Amb tot, l'INE posa el focus en productes que abans, degut a l'estat d'alarma, no es podien adquirir, com la roba, que ha retallat els seus preus un -1,5% en comparació amb el mes de maig, i els serveis de restauració, que han augmentat un 0,1%.

Tot i això, des de la declaració de l'estat d'alarma, l'INE informa que les dades que publica poden incorporar més errors, ja que només les recull de manera telemàtica. De fet, malgrat que al mes de juny ha finalitzat l'estat d'alarma i que la majoria d'establiments han començat la seva activitat, l'INE ha mantingut la recollida dels preus d'aquesta manera.

A totes les comunitats autònomes la taxa anual de l'IPC augmenta el mes de juny en comparació amb el mes de maig. Els augments més significatius s'han produït a Castella-la Manxa i Galícia, amb una pujada dels preus de vuit dècimes a les dues regions. Al seu tron, Canàries i la Rioja són les comunitats on menys ha augmentat la taxa anual, quatre dècimes, igual que a Catalunya.