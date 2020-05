La UE autoritza les comunitats a destinar al sistema sanitari 3.200 milions de fons europeus

La UE ha donat permís perquè les comunitats autònomes puguin destinar a despesa sanitària els fons regionals europeus que tenien assignats i que encara no s'havien gastat. En concret, això permetrà que les autonomies inverteixin 3.200 milions d'euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional ( Feder ). Segons el ministeri d'Hisenda, que és qui ho ha negociat amb Brussel·les, a Catalunya la xifra serà de 205 milions.



Aquests fons s'hauran de dedicar exclusivament a la lluita contra el covid -19, sigui per a equipament sanitari, material de proves, equips de protecció personal, instal·lacions de reforç, personal addicional contractat i aplicacions telemàtiques per monitoritzar i fer el seguiment i l'anàlisi de les dades de les persones afectades.



A més, les comunitats també podran modificar les inversions dels fons Feder encara que ja hagin estat assignades: sempre que no s'hagin gastat, es podran dedicar també a l'emergència sanitària.

El fons Feder té com a objectiu promoure la competitivitat (centrada especialment en la investigació i la innovació), el suport a les pimes, la formació i la transició cap a una economia no contaminant, entre altres coses.



En un comunicat, el ministeri d'Hisenda ha explicat que en les pròximes hores es posaran en contacte amb els governs autonòmics perquè presentin una proposta de reprogramació del programa operatiu dels fons Feder , tal com la ministra, María Jesús Montero , va traslladar ja als consellers en la reunió que van mantenir dilluns de la setmana passada.



Aquesta nova partida se sumarà als 16.000 milions d'euros que el govern espanyol va anunciar la setmana passada que transferirà a les comunitats perquè afrontin aquesta crisi sanitària.