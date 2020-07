L'hostaleria preveu que un de cada cinc locals tanquin pel covid-19

"Cada dada que coneixem confirma la greu situació del sector", ha avançat el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel. El sector estima que desapareixeran al voltant d'uns 65.000 bars, cafeteries i restaurants al llarg de l'any, és a dir, més d'un 20% de les empreses que configuren el sector. Això preveuen que tingui un impacte directe en l'ocupació, ja que afectaria més de 900.000 persones, entre llocs de treball directes i indirectes.

L'hostaleria assenyala que es confirmen les pitjors perspectives, sobretot a causa dels rebrots de les últimes setmanes, que asseguren que "estan afectant de manera més dolorosa", en paraules d'Yzuel. En aquest sentit, reclamen que les mesures que es prenguin siguin "més concretes" i critiquen que les de les últimes setmanes han sigut "mesures desiguals, inesperades i amb missatges contradictoris", que han tingut un impacte més sever a la zona concreta de Lleida i Saragossa, expliquen.

A més, l'aturada de l'activitat per fer front a l'expansió del coronavirus, sumat a la poca afluència de clients d'aquestes setmanes, tenen un impacte directe en la facturació que des del sector de l'hostaleria preveuen que caigui més d'un 50%, amb pèrdues que poden arribar als 67.000 milions d'euros aquest 2020. De fet, tot i que amb la represa un 80% de les empreses han decidit obrir, segons una enquesta feta per la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya a 993 locals del sector, la majoria dels que de moment han escollit no aixecar la persiana ho han fet perquè la poca perspectiva d'ocupació no compensava les pèrdues acumulades els últims mesos, asseguren.

Segons la mateixa enquesta, pel que fa als llocs de treball, si bé la meitat de les empreses han incorporat el total de la plantilla, un 43% assegura que manté a treballadors en ERTO, mentre que un 7,5% han acomiadat personal i han "reestructurat la plantilla".

Anteriorment a la crisi hi havia 315.940 establiments hostalers, segons el sector. Tot i que, segons expliquen a l'ARA, cada any solen tancar unes 40.000 empreses, hi ha la mateixa quantitat d'altes, és a dir, d'obertures de nous establiments. De fet, excepte el descens dels bars els últims anys –el 2019 van tancar més de 2.000 locals d'aquestes característiques–, la resta d'establiments han crescut, de manera que el 2019 es va tancar amb un saldo positiu mitjà de 1.629 establiments hostalers més que el 2018. Ara, davant la crisi del covid-19, el sector veu "molt difícil" que els resultats segueixin aquesta tendència.