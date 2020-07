Les famílies que han demanat no pagar la hipoteca ja són 272.000

Creixen les sol·licituds de moltes famílies vulnerables per no fer front al pagament de les hipoteques fins a finals de juny. El Banc d'Espanya ha fet públic que un total de 272.149 famílies han demanat fins a finals del mes passat una moratòria del préstec hipotecari. Això suposa 43.827 sol·licituds més que les que hi havia a finals de maig.

Del total de demandes que recull el Banc d'Espanya, més del 80% s'han resolt a favor, de manera que fins a 226.286 famílies han tingut accés a la moratòria hipotecària. Un increment notable en comparació al mes passat, quan només és van aconseguir resoldre una de cada quatre sol·licituds.

Però aquestes suspensions tan sols han aturat el pagament de préstecs per valor de 20.370 milions d'euros, front els més de 474.000 milions del saldo viu total hipotecari, cosa que suposa que les moratòries afecten només un 4,2% del total. Una xifra prou superior a la del mes passat, quan els pagaments suspesos només van significar l'1,3% dels préstecs del total del volum.

Respecte a la suspensió temporal de préstecs per als treballadors autònoms, els beneficiaris de les moratòries pertanyien principalment al sector serveis (un 21%), al comerç (un 19,2%) i a l'hostaleria (un 19%).