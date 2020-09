La pandèmia multiplica per 21 les pèrdues de Cirsa

La pandèmia del covid-19 també ha passat una gran factura al gegant de jocs i apostes Cirsa. En el primer semestre de l’any els resultats de la companyia s’han enfonsat amb estrèpit, fins a fregar unes pèrdues de 194 milions d’euros, 21 cops més que els 9 milions que havia perdut el primer semestre de l’any passat. D’aquests números vermells, tres quartes parts es van produir entre abril i juny.

Fundada a Terrassa el 1978 per la família Lao i en mans del fons nord-americà Blackstone des de fa dos anys, Cirsa és propietària de salons de joc, casinos, màquines escurabutxaques i el portal d’apostes online Sportium. El confinament obligatori i l’aturada de les competicions esportives han sigut letals per a l’empresa, que ha vist caure a la meitat els seus ingressos, fins als 469 milions.

La pèrdua d’ingressos és encara més acusada si, en comptes de mirar la primera meitat de l’any, ens fixem només en el segon trimestre: en aquest període va facturar 55 milions, només una vuitena part que en el mateix període de l’any passat. Durant l’estat d’alarma el grup només va tenir en funcionament els jocs de casino online i va aplicar un ERTO als seus 4.400 treballadors, cosa que li va permetre estalviar-se 19 milions en salaris.

En els últims anys la companyia ha viscut força alts i baixos en els resultats. Dels vuit exercicis que van passar des del 2012 fins al 2019, en quatre va tenir pèrdues (que van sumar 320 milions d’euros) i en els altres quatre va guanyar diners (per un total de 299 milions). En aquest període la facturació ha crescut, també amb alts i baixos, fins als 1.889 milions.

Venda rècord

Tot i aquestes dificultats, la família Lao va aconseguir vendre Cirsa a Blackstone per 2.400 milions d’euros l’any 2018 i, almenys fins a l’arribada del covid, el fons estudiava la sortida a borsa del grup de joc.

Actualment, gairebé la meitat del negoci del grup prové d’Espanya, mentre que un altre 20% es genera a Panamà. La resta de països on la companyia opera són a Llatinoamèrica, amb l’excepció d’Itàlia, on hi té el 6% del negoci. Fins al 2018, l’Argentina era el segon mercat de Cirsa, però quan aquell any Blackstone va comprar la companyia va preferir no quedar-se amb els actius argentins, que segueixen en mans de la família Lao.