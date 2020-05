Sense cita i amb pocs clients: el passeig de Gràcia desperta amb la fase 0,5

La Laura repassa atentament amb la mirada la brusa de torns verdosos que li ha cridat l'atenció. S'ho pensa uns segons i, finalment, agafa amb cura la perxa per emprovar-se-la. La seva primera visita a una botiga de roba des que es va posar en marxa la desescalada va començar ahir amb una trucada a Mango. "Volia demanar cita prèvia, però em van explicar que ara ja no fa falta", diu. Amb l'entrada en vigor de la fase 0,5 a Barcelona i l'àrea metropolitana, els comerços han pogut començar a obrir aquest dilluns sense pactar reserves amb els clients, però encara amb limitacions al 30% de l'aforament i mesures per garantir una desinfecció constant dels establiments.

Un maniquí amb vestit eivissenc blanc dona la benvinguda al local de Mango i un cartell avisa que l'ús de la mascareta és obligatori en tot moment. Els nous protocols per comprar roba també inclouen un pot de gel desinfectant i un recipient amb guants de plàstic d'un sol ús per als clients. "Abans triava tota el que em semblava que em podia agradar, però ara agafo només allò que veig clar", explica la Laura. Confessa que després de dos mesos a casa mirant les peces per internet tenia ganes d'omplir l'armari amb roba de primavera. "Vaig amb una mica de cautela i intento acotar molt la talla", admet. Als emprovadors les peces es deixen en quarantena després de passar pel ritual a 60 graus de la vaporeta.

Al passeig de Gràcia el coronavirus ha tallat l'afluència de visitants estrangers i als treballadors de les botigues encara els sorprèn que els pocs clients que hi passegen al matí parlin català i castellà. "En un dia normal entre setmana estaria tot ple de turistes, a la tarda com a molt ve la gent de les oficines", comenta la Cecília, dependenta de Mango. El 'walkie-talkie' que porta lligat a la cintura emet un enrenou constant de consignes. "Ha estat un dia estrany. Hem obert a les onze perquè hem desinfectat durant dues hores abans", explica. La tornada a la feina també és esgraonada i de moment només son quatre empleats al matí quatre més a la tarda.

L'entrada sobtada a la fase 0,5 ha obligat les cadenes de moda a improvisar solucions per tornar a obrir. A la botiga de Desigual al mateix carrer barceloní, la companyia ha posat personal d'oficines per cobrir els dependents almenys durant els primers dies. "No ho havíem fet mai, però vam saber ahir que podíem obrir sense cita i aquí estem", comenta un dels dos empleats que custodien la botiga totalment buida. La marca catalana va presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al març per a gairebé 1.400 treballadors, la majoria personal de les botigues.