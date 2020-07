La baixa qualitat de l'ocupació i el dèficit públic, els principals llastos del 2019 que frenaran la recuperació

La temporalitat endèmica del mercat laboral català i la insuficient reducció del dèficit públic durant els anys de bonança. Aquests dos aspectes, juntament amb la poca inversió en I+D, són els principals ítems de l'economia catalana de l'any passat que frenaran la recuperació de la crisi generada per la pandèmia del covid-19, segons la memòria econòmica del 2019 que han presentat aquest divendres les Cambres de Comerç.

"El 2019 va ser un bon any malgrat la desacceleració econòmica i un context internacional advers", ha explicat Carme Poveda, la responsable de l'estudi. El PIB català va créixer un 1,9%, més que la mitjana de la zona euro, i les perspectives per al 2020 "eren bones", ha assegurat. Però la pandèmia ha tingut un fort impacte. És per això que les Cambres han reconduït la presentació de la memòria econòmica de l'any passat en un exercici de lectura crítica de cara a la recuperació.

En aquest sentit, han localitzat tres debilitats de l'economia catalana de l'any passat (les ja citades: temporalitat, dèficit i poca inversió en investigació) i tres bones notícies. El 2019, segons les Cambres, va ser un any en què es va demostrar la internacionalització de l'economia del Principat, es va afiançar el potencial industrial i els salaris es van recuperar. Especialment important és el primer aspecte. Els economistes preveuen que Espanya surti lentament de la crisi, no com les economies emergents. Això és positiu per a mercats tan internacionalitzats com el català, que ven el 64% dels seus productes a l'exterior i el 36% a la resta d'Espanya.

El potencial de les empreses, per tant, està al centre de la diagnosi de les Cambres. Oriol Amat, catedràtic d'economia financera a la UPF, ha afirmat que el teixit empresarial català té bona salut. "L'empresa catalana va fer els deures" el 2019, ha exposat.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit que les últimes previsions macroeconòmiques del Govern es quedaran obsoletes. Si el departament d'Economia el 30 d'abril vaticinava una caiguda del PIB d'entre el 7,6 i el 8,8%, Torra creu ara que "ens aproximarem als dos dígits". El mateix pel que fa a la recuperació prevista per al 2021. El president opina que podrem "donar gràcies a Déu" si arriba a la forquilla exposada per Economia fa dos mesos i mig, d'entre el 5,1% i el 6,5%.