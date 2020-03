Més de 244.000 treballadors han perdut la feina temporalment a Catalunya

El número de treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) és de 244.260 persones a Catalunya, segons les dades que ha donat a conèixer aquest dilluns el departament de Treball de la Generalitat. En total, les empreses han presentat 26.290 ERTO, la majoria a la demarcació de Barcelona (18.788), seguida per Tarragona (3.199), Girona (2.872) i, finalment, Lleida (1.431).

La xifra d'afectats es redueix en 3.430 persones respecte diumenge perquè algunes empreses han readmès part dels treballadors mentre que els expedients presentats augmenten en 1.130.

La nova dada representa un 61,5% dels aturats que hi havia el febrer a Catalunya i es passaran a comptabilitzar amb les xifres d'atur del març, que es donarà a conèixer el 2 d'abril i que registrarà un increment històric tenint en compte que el nombre d'expedients temporals continuarà augmentant aquesta setmana.

Els sindicats recorden que només les companyies que han hagut de cessar l'activitat a causa del coronavirus poden presentar un ERTO per força major. No és així, puntualitzen, en el cas de les empreses que hagin patit fluctuacions, pèrdues econòmiques o "causes sobrevingudes" a conseqüència dels efectes del Covid-19. En aquest cas, l'ERTO s'hauria de presentar per causes tècniques, organitzatives o de producció.

"Els sindicats s'han compromès a impugnar tots els expedients en què no es demostri la força major"

Per aquest motiu els sindicats han fet una crida al Govern a garantir la "rigorositat" de les causes a través de la revisió posterior dels casos. Els sindicats s'han compromès a impugnar tots els expedients que no s'atenguin a les causes establertes a l'efecte.

"Fer barra lliure amb la consideració de força major no només allibera de responsabilitat les empreses en la col·laboració per sortir d'aquesta crisi, sinó que a més afebleix el sistema públic de Seguretat Social que és fonamental per garantir un món de treball just", han manifestat a través d'un comunicat.