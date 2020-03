Calviño defensa que no s'hagi aprovat una moratòria dels lloguers: "A l'altre costat no hi ha un banc sinó un ciutadà"

La vicepresidenta d'Afers Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño, ha defensat aquest dijous la decisió de l'executiu de no aprovar una moratòria dels lloguers per a les famílies afectades per l'emergència sanitària del coronavirus com sí que s'ha fet amb les hipoteques. En una entrevista a Antena 3, Calviño ha dit que cal "reflexionar" sobre els possibles efectes adversos d'una suspensió del pagament de lloguers, una mesura que defensava Unides Podem, soci de govern del PSOE.

"A l'altre costat no hi ha un banc sinó un ciutadà", ha subratllat. "La mesura pot tenir un efecte beneficiós des d'una perspectiva, però negatiu des de l'altra" perquè els propietaris dels habitatges es quedarien sense cobrar, ha insistit. En qualsevol cas, Calviño ha dit que no s'exclou que el govern espanyol pugui aprovar noves mesures econòmiques i socials i s'ha mostrat oberta a escoltar agents socials i altres col·lectius.

Calviño també s'ha referit a la injecció de 750.000 milions d'euros que ha fet el Banc Central Europeu (BCE) aquesta matinada per combatre els efectes econòmics del coronavirus. Segons la ministra d'Economia és "contundent" i "respon clarament a la necessitat del moment". Calviño ha reclamat una resposta fiscal europea pel Covid-19. "Ara el que intentarem és pressionar perquè hi hagi una resposta europea en el pla fiscal", ha dit.

La ministra també ha fet una crida a la responsabilitat de les empreses i ha advertit que s'ha d'evitar el tancament de companyies i els acomiadaments: "Això provocaria un dany estructural a l'economia" i la recuperació quan s'acabi la crisi sanitària serà més lenta, ha assenyalat.