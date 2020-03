Els pares i mares que no poden teletreballar podran cobrar una prestació de la Seguretat Social

Les famílies afectades pel tancament d’escoles i llars d’infants a les zones de risc del coronavirus, com Madrid, la Rioja, Vitòria o Igualada i el seu entorn, tindran ajudes per poder tenir cura dels fills mentre no reobrin els centres escolars. Entre les mesures del “pla de xoc” econòmic que té previst aprovar aquest dijous el govern espanyol en un consell de ministres extraordinari, destaca una iniciativa que contribuirà a la conciliació familiar: els pares i mares treballadors a qui l’empresa no els faciliti el teletreball i hagin de tenir a casa els fills pel tancament de les escoles podran demanar una reducció de jornada sense deixar de percebre el seu salari.

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha anunciat aquest dimecres que el govern espanyol aprovarà una prestació per als progenitors que es trobin en aquesta situació. "El treballador podrà sol·licitar una prestació a la Seguretat Social per compensar les hores que no estarà al seu lloc de feina per tenir cura dels seus fills", ha assegurat Escrivá en una entrevista a Onda Cero.

La Seguretat Social es farà càrrec de pagar la prestació, tot i que el ministre no n'ha donat més detalls i no ha especificat, per exemple, si la prestació cobrirà la totalitat del sou que el progenitor deixarà de percebre o serà igual per a tots els treballadors. En qualsevol cas, Escrivá ha deixat clar que les empreses no hauran de pagar res. ”Aquesta opció elimina qualsevol cost per a l'empresa", ha subratllat. Segons el titular de Seguretat Social, la prestació tindrà un cost “significatiu, però assequible”.

Benestar de les famílies afectades

El president del govern, Pedro Sánchez, ja va avançar dimarts que el seu executiu tenia la intenció de "dedicar recursos a protegir i garantir el benestar de les famílies” i també a assegurar la flexibilitat laboral dels treballadors. Ahir fonts properes al vicepresident i responsable de Drets Socials, Pablo Iglesias, van deixar entreveure que hi haurà més mesures de les anunciades destinades a les famílies treballadores.

Però el pla de xoc anirà més enllà i se centrarà en garantir la liquiditat de les petites i mitjanes empreses afectades per la crisi del coronavirus i en assegurar el subministrament de medicaments i material sanitari. Amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics del coronavirus també està previst que el govern de Sánchez aprovi moratòries en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social per a autònoms.