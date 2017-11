La corredoria Jori Armengol vol créixer via adquisicions

La corredoria d’assegurances barcelonina Jori Armengol surt de compres. Aquesta empresa familiar, amb més de 125 anys d’història, té l’ull posat en dues de les seves competidores i es planteja adquirir-les en un termini màxim de tres mesos. “Es tracta de dues corredories, una de petita i una altra de mitjana, amb les que tradicionalment hem tingut molt bon tracte i que tenen una visió del negoci molt semblant a la nostra”, explica a l’ARA Ferran Jori, el president executiu d’aquesta companyia.

Aquesta operació permetria a Jori Armengol guanyar dimensió i augmentar els seus ingressos “un 10% de cop”, segons assegura la direcció. L’empresa -que prepara l’entrada de la sisena generació familiar la dècada vinent- espera tancar el 2017 amb una facturació de 4,5 milions d’euros. “L’adquisició d’aquestes dues corredories que estem ultimant, doncs, suposarà un augment d’aproximadament mig milió d’euros als ingressos”, matisa Jori.

La iniciativa, però, no acaba aquí. La família Jori està sondejant el mercat per trobar més carteres que puguin incorporar al seu negoci: “Busquem empreses amb un ADN semblant al nostre, que pensin en el llarg termini i que cuidin la relació amb els seus clients”, explica Ferran Jori, que afegeix: “Com més dimensió agafem, més força tenim per defensar els clients i per negociar amb les grans asseguradores”.

Jori Armengol gestiona actualment una cartera de clients de gairebé 3.000 empreses de tot tipus. “Ens enfoquem a buscar clients com més grans millor perquè és on, per experiència, sabem aportar més valor”. De fet, el 20% de les empreses amb les quals treballen ja suposa el 80% dels seus ingressos. En total, aquesta històrica corredoria gestiona un volum de gairebé 40 milions d’euros anuals, entre primes intermediades i fons de pensions i estalvis.

Expansió, també territorial

Jori Armengol té la seu central a Barcelona i una oficina a Madrid. La corredoria estudia obrir una altra filial al País Basc, concretament a Bilbao, on tenen un dels seus clients més grans, una de les empreses cotitzades de l’Íbex-35. “No tenim pressa, però és una decisió que prendrem l’any que ve”, conclou Jori.