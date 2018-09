El cost per hores extres es dispara un 25%

Catalunya segueix sent la comunitat que més diners destina a pagar hores extres. Si el 2016 les empreses del territori van destinar gairebé 649 milions d’euros a aquesta partida, el 2017 ha superat tots els registres: el cost de les hores extres remunerades al Principat va ascendir als 809 milions d’euros, una xifra que representa un augment del 24,7% respecte a l’exercici anterior. Així ho indica un estudi publicat ahir per la consultora Randstad basat en les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Tal com apunta l’informe, la despesa per cobrir aquestes hores al llarg del 2017 és la més elevada dels últims cinc anys. A més, supera per primera vegada el llindar dels 800 milions d’euros. Segons els càlculs de Randstad, amb la inversió realitzada en hores extraordinàries les empreses catalanes haurien pogut contractar 25.135 professionals amb un salari mitjà durant un any. D’aquests, 21.541 serien a temps complet, mentre que la resta serien a temps parcial (seguint la proporció actual entre aquests dos tipus de contractes). Un document elaborat per Adecco indicava que, l’any 2017, el sou brut mitjà a Catalunya era de 1.722 euros al mes.

En comparació amb la resta d’Espanya, Catalunya és la comunitat on el cost per hores extres és més elevat: de fet, un de cada quatre euros destinats a cobrir aquesta despesa a tot Espanya prové de Catalunya. Alhora, la població ocupada al territori català és la segona que més treballa fora de l’horari que fixa el contracte, només superada per la de Navarra. Segons Randstad, cada treballador del Principat realitza, de mitjana, 11,1 hores extres pagades al llarg d’un any.

No obstant això, la remuneració per aquest tipus de feina s’ha vist reduïda durant els últims exercicis. A Catalunya, el cost laboral de les hores extraordinàries l’any 2013 era de 22,15 euros, mentre que el 2017 la compensació va veure’s reduïda fins als 21,22 euros.

Per a Luis Pérez, director de relacions institucionals de Randstad, “les hores extraordinàries serveixen per adequar els nivells de producció a un increment puntual del volum de treball”. Malgrat tot, Pérez considera que, a la llarga, “dificulten la conciliació familiar”. A banda d’això, critica la “poca flexibilitat del mercat espanyol”, que dificulta la contractació temporal que “podria cobrir aquestes hores”. “Espanya és un dels països on hi ha més treball no declarat”, diu Pérez.

Espanya també en surt malparada

L’increment del cost de les hores extres no és un fenomen aïllat a Catalunya. A la resta de l’estat espanyol, aquesta partida també ha experimentat un important augment des de l’any 2013, fins a situar-se en els 3.113 milions d’euros.

La segona comunitat espanyola on la despesa és més elevada (la primera posició correspon a Catalunya) és Madrid, que en l’últim exercici va destinar 432 milions d’euros per fer front a la compensació d’hores extres. Andalusia (366 milions) i el País Valencià (322 milions) també registren un volum de costos elevat, mentre que la Rioja i Extremadura amb prou feines superen els 20 milions d’euros.

La suma de la despesa total per remunerar les hores extres equivaldria a la contractació de 101.850 professionals (86.572 a jornada completa i 15.278 a temps parcial) a tot Espanya.