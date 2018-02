El cost de la sentència d'ATLL: un mínim de 440 milions

La sentència del Tribunal Suprem que anul·la el concurs de la privatització d'Aigües Ter Llobregat pot tenir un cost mínim d'uns 440 milions d'euros, ja que al pagament inicial que va fer el consorci liderat per Acciona per adjudicar-se el servei s'hi han de sumar les inversions fetes a la xarxa (aprovades i certificades per l'Agència Catalana de l'Aigua) i el cànon anual que l'empresa ha anat pagant a la Generalitat, una xifra a la qual, segons fonts d'Acciona, s'hi podria sumar una reclamació de l ucre cessant, és a dir, diners que deixaria de guanyar per no arribar al final del termini de la concessió.

Segons fonts d'ATLL Concessionària, a finals del 2017, quan es van complir cinc anys des de la privatització, les inversions fetes pujaven a 71 milions d'euros, poc més de la meitat dels 139 milions que l'empresa s'havia compromès a fer els primers deu anys.

De fet, l'ATLL ha presentat a l'ACA projectes d'inversió per valor de 84 milions, però les obres aprovades, executades o en procés de licitació pugen a 71 milions, dels quals 39 ja han estat desemborsats.

A les inversions fetes, però, s'hi podria sumar en una reclamació el primer pagament que va fer el consorci liderat per Acciona a la Generalitat, que era de 298 milions d'euros. L'adjudicació era per 50 anys i es va fer per 1.000 milions, dels quals la Generalitat en va cobrar 298 en el moment de l'adjudicació.

A més, en els 5 anys que han passat, la companyia ha anat pagant el cànon anual a la Generalitat; en total, poc més de 65 milions d'euros. Aquest cànon, a més, ha anat creixent: el 2013 va ser de 10,7 milions, i el 2017, de 15,7 milions. Per al 2018 ATLL tenia previst pagar de cànon 17,2 milions d'euros.

Precisament aquest cànon és la causa de la pujada d'aquest any de l'11,8% de la tarifa en alta de l'aigua, que els ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona han decidit portar als tribunals. ATLL argumenta que per evitar aquesta pujada i congelar la tarifa havia pactat amb la Generalitat una rebaixa del cànon del 2017, però el Govern mai va acabar firmant la modificació contractual.

La tarifa en alta de l'aigua es calcula per una fórmula matemàtica del concurs ara anul·lat, en la qual es tenen en compte el cost d'operació (revisat anualment amb l'IPC), el cost de les inversions, les amortitzacions, el fons de sequera i el cànon concessional que es paga a la Generalitat. El cost de l'aigua en alta suposa un 15% del que paguen els usuaris finals en el rebut domèstic.

Abans de la concessió, el 2012, la tarifa del metre cúbic en alta era de 0,62 euros, però va anar augmentant: 0,65 euros el 2013, 0,69 euros el 2014, 0,71 euros el 2015, el mateix preu el 2016 i 0,70 euros el 2017. El 2018 puja a 0,85 euros.