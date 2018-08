L'Estat es posa al costat del taxi i deixa el conflicte en mans de les autonomies

"No es tracta de traspassar problemes, es tracta que cadascú assumeixi les competències que li corresponen". Així s'ha justificat el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en la compareixença d'aquest dijous al Congrés després d'un estiu calent pel que fa a les protestes del sector del taxi. El titular de Foment ja havia anunciat a principis d'estiu la seva intenció de traspassar a les autonomies la competència per regular el sector i aquest dijous ha seguit la mateixa línia.

El ministre Ábalos s'ha posicionat al costat de les reivindicacions dels taxistes i ha assegurat que que pateixen competència deslleial des que s'han multiplicat les llicències VTC –les de lloguer de vehicle amb conductor que fan servir aplis com Uber i Cabify–. "Hi ha una competència deslleial entre els dos sectors de transport perquè uns estan sotmesos a unes normes molt estrictes metre que els altres tenen avantatges", ha sentenciat el ministre.

Encara han d'arribar 9.000 llicències més per a Uber i Cabify

Ábalos ha deixat clar que l'executiu del qual forma part "és favorable a una limitació del nombre de llicències" i defensa que cal mantenir i respectar l'actual ràtio d'una VTC per cada trenta taxis. Però al mateix temps ha admès que la situació del sector no té res a veure amb la de fa uns anys i cal una remodelació completa. Actualment hi ha més de 9.000 VTC al mercat, però un buit legal l'any 2015 va provocar l'alliberació de milers de llicències més, que ara estan pendents de resolució judicial.

Sabent això, el ministre de Foment ha reconegut que actualment ja no es respecta la ràtio d'una VTC per cada 30 taxis, sinó que la proporció és d'una VTC per cada sis taxis. En el mateix sentit, Ábalos ha constatat que un cop s'hagin alliberat aquestes 9.000 noves llicències la ràtio es reduirà fins a una VTC per cada taxi o encara menys en ciutats amb molta demanda o zones especialment turístiques. "El que motiva la mobilització és la proliferació de llicències que trenquen l'equilibri del sector del taxi", ha assegurat el titular del departament de Foment.

Cap proposta o solució del govern

Però malgrat que reconeix la situació conflictiva, el ministeri de Foment no ha posat cap proposta sobre la taula. Ábalos s'ha limitat a recordar que va convocar la taula de negociació en l'àmbit de transport amb les parts implicades per elaborar un full de ruta. I, més enllà de la intenció de fer que siguin les comunitats les que ho gestionin a partir d'ara, no ha abordat qüestions clau com ara l'expropiació de les futures llicències que han d'arribar, la regulació de la fiscalitat del sector o les normatives en l'àmbit laboral.

"Que no he proposat solucions? No ho sé, però he vingut a buscar-les i primer de tot cal un diagnòstic", ha reconegut el ministre assenyalant una gràfica que mostra el creixement disparat de les llicències VTC a l'estat espanyol. "No s'hi pot fer gaire", ha lamentat per instar la resta de partits a trobar solucions i criticar la gestió del PP per haver deixat "un gran problema".

I què en pensen els representants de Catalunya? Doncs els diputats del PDECat i d'ERC presents a la compareixença no han rebutjat d'entrada el trasllat de les competències perquè, de fet, en realitat les autonomies ja atorguen les llicències (tenen la competència delegada), però no en regulen la distribució. Tot i això, el diputat del PDECat Ferran Bel ha avisat que no es tracta només de traslladar un problema, sinó de resoldre'l, i ha dit que caldrà calcular l'impacte que pot tenir la remodelació del sector. Per la seva banda, el diputat d'ERC Joan Margall ha insistit que caldria veure l'abast de la mesura, a més de tenir en compte fins a quin extrem es traspassen competències perquè no entrin en conflicte amb les actuals funcions i responsabilitats de la Generalitat.