La venda de cotxes augmenta malgrat la situació política

La situació política a Catalunya no ha afectat les vendes de cotxes a Espanya, que tancaran el mes d'octubre amb una pujada de gairebé l'11% en comparació amb les dades de l'any passat. Aquest augment es deu, sobretot, a les vendes a empreses i particulars.

Les matriculacions de turismes i totterrenys tancaran el mes amb un volum de més de 92.000 unitats, segons van explicar fonts del sector a Europa Press. El creixement previst per al tancament del mes s'explica perquè octubre del 2017 comptava amb un dia laborable més que en aquest mes del 2016, així com per l'empenta dels canals d'empreses i particulars, que finalitzaran el mes amb pujades de més del 14% i del 10%, respectivament, i que compensaran la caiguda del 3% del 'rent a car'.

De fet, tal com va avançar l'ARA, durant la primera quinzena d'octubre les matriculacions de turismes van augmentar un lleuger 0,5% a Catalunya. Així doncs, la tensió política entre Catalunya i Espanya no s'ha notat als concessionaris. A mitjans de mes, la patronal dels fabricants de cotxes Anfac ja va confirmar que durant la primera quinzena d'octubre les matriculacions de turismes a Catalunya van registrar un lleuger augment de mig punt respecte al mateix període del 2016. Durant el setembre, les vendes de turismes a Catalunya havien caigut un 1,2% en comparació amb l'any anterior.

Amb aquestes dades, l'associació va voler dissipar els rumors d'un descens en la venda de cotxes per culpa de la inestabilitat política.

Al conjunt d'Espanya, quan faltaven dos dies per al tancament d'octubre, els lliuraments d'automòbils a Espanya arribaven a un volum de prop de 70.000 unitats, amb una progressió que se situava al voltant del 10% respecte als mateixos dies de l'any passat. Per canals, les compres d'automòbils per part dels clients particulars van arribar a un volum de més de 42.300 unitats, amb un increment superior a l'11%, mentre que el canal llogater queia gairebé un 13%, amb més de 4.200 unitats.

Per la seva banda, les empreses van adquirir més de 23.200 turismes i totterrenys al mercat espanyol quan faltaven dos dies per tancar octubre, fet que representa un augment superior al 12% respecte als mateixos dies de l'any previ.