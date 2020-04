L'ICO encara no ha avalat els 20.000 milions del primer tram de crèdits per a empreses en crisi

Els crèdits amb aval públic, l'instrument estrella del govern espanyol perquè les empreses puguin esquivar la crisi del covid-19, avancen amb molta lentitud. Quan ja fa sis setmanes que es va anunciar el pla, dotat amb 100.000 milions de garanties públiques, la xifra d'avals concedits no arriba ni a una cinquena part.

Tal com va explicar la setmana passada aquest diari, la concessió d'aquests crèdits està topant amb un embús burocràtic. Principalment, el motiu dels endarreriments és que l'Institut de Crèdit Oficial, que és l'ens que avala els crèdits en nom de l'Estat, està revisant un a un els préstecs que els bancs els fan arribar.

Segons les dades publicades per l'ICO, ahir diumenge (26 d'abril) els avals concedits per l'ICO ascendien a 18.767 milions. Això significa que l'institut públic ni tan sols ha cobert el primer tram de préstecs, dotat amb 20.000 milions.

Davant la gran demanda que hi havia, el 10 d'abril el govern central va anunciar que activava un segon tram de 20.000 milions més, però a dia d'avui l'ICO encara està tramitant els préstecs del primer tram. I això malgrat que els bancs asseguren que ja tenen prou demanda com per cobrir els 40.000 milions d'aquests dos trams sencers.

Les dades de l'ICO també revelen que, dels prop de 19.000 ja avalats, gairebé tres quartes parts (13.802 milions) s'han destinat a petites i mitjanes empreses i autònoms. L'import mitjà de l'aval frega el 80% del capital prestat.

La resta dels diners s'ha destinat a grans empreses, amb un aval mitjà del 69%.