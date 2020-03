Disparitat patronal: Foment, descontenta amb les noves mesures del govern central; Cecot les aplaudeix

L'opinió dels empresaris no és unànime a l'hora de valorar la decisió anunciada dissabte per Pedro Sánchez de suspendre l'activitat a totes les empreses de sectors no essencials. Aquesta decisió obliga a tancar moltes empreses. Mentrestant, els empleats que no puguin teletreballar seguiran cobrant de l'empresa a canvi de recuperar les hores perdudes durant el que el govern ha batejat amb el concepte "permís retribuït recuperable".

Foment del Treball, molt crítica últimament amb les mesures que està anunciant el govern central per combatre el coronavirus, ha reclamat que l'Estat es faci càrrec del 75% del salari dels empleats que no vagin a treballar.

"L'Estat és ara molt més potent i solvent que les empreses. S'ha de posar al costat del teixit productiu", ha dit Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, en un vídeo gravat des del confinament. A banda, el líder patronal ha insistit en una de les idees que tant ell com la resta d'organitzacions empresarials han repetit els últims dies: que l'Estat suspengui el pagament d'impostos –IVA, IRPF i cotitzacions a la Seguretat Social, ha detallat Sánchez Llibre– per facilitar que les empreses disposin de caixa per fer front als pagaments ineludibles que tenen.

Però la seva posició no és unànime. La patronal vallesana Cecot va aplaudir la decisió d'aplicar un confinament total el mateix dissabte, poc després que Pedro Sánchez ho anunciés. Per a l'organització que lidera Antoni Abad, aquesta mesura, "tot i que arriba quinze dies tard", permetrà "treure pressió a les empreses, alliberar recursos de l'Estat i reduir el deute públic".

El llistat definitiu, encara pendent

Tot i que l'anunci es va fer dissabte, aquest diumenge al vespre el govern espanyol no havia publicat encara el llistat definitiu de sectors que es consideren "essencials" i que, per tant, seguiran treballant a partir de dilluns. La Moncloa sí que ha distribuït un esborrany entre la premsa (que es pot consultar aquí), però no ha garantit que aquest llistat no pugui patir alguna modificació quan es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat.

Algunes empreses, per tant, encara no sabien aquest diumenge al vespre si podrien obrir.