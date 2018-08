La creació d'empreses a Catalunya cau un 11% al mes de juny

Catalunya manté la tendència a la baixa pel que fa la creació de societats mercantils. Així, en comparació al mateix període de l'any passat, el nombre d'empreses fundades a Catalunya al mes de juny va sumar un total de 1.503, la qual cosa suposa un 10,8% menys interanual. Només durant el mes d'abril, i aprofitant l'embranzida de la Setmana Santa, es va enregistrar un creixement del 2,73%.



L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat aquest dilluns l'informe provisional sobre la creació de societats mercantils durant el mes de juny, que al conjunt de l'estat espanyol conforma un total de 8.123 noves companyies. Una dada que suposa una disminució del 2,5% en relació amb l'any 2017. Del document s'extreu que Madrid, Catalunya i Andalusia són les trets comunitats autònomes amb més creació de societats mercantils durant el mes de juny, amb un total de 1.909, 1.502 i 1.347, respectivament.



En un altre sentit, i malgrat que l'INE no ha facilitat cap informació per territoris, els sectors d'activitat més actius continuen sent el comerç i la construcció. De fet, a àmbit estatal, el 19,5% de les noves empreses corresponien a la secció del comerç, el 15,4% a la construcció i el 15% al sector immobiliari, financer i d'assegurances.