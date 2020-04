Els crèdits antipandèmia de l'Estat per a empreses i autònoms estaran operatius a partir de dilluns

Amb tres setmanes de retard, finalment a partir d'aquest dilluns estarà operatiu el pla d'avals públic del govern espanyol que ha de facilitar liquiditat a autònoms, pimes i empreses per fer front a la caiguda de l'activitat que estan patint a causa de la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat el govern espanyol després que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i les entitats financeres hagin firmat els convenis de col·laboració.

La línia d'avals a través de l'ICO serà de 100.000 milions d'euros. En un primer tram només hi haurà disponibles 20.000 milions, tot i que si s'exhaureixen s'ampliarà "automàticament" a la resta de diners. Dels 20.000 milions, la meitat es reserven per a autònoms i petites i mitjanes empreses.

Tal com va avançar l'ARA, els avals seran més elevats com més petita sigui l’empresa: per a les pimes i els autònoms, cobriran el 80% del crèdit, mentre que per a grans companyies serà del 70% si són nous préstecs o el 60% si es tracta de la renovació de crèdits ja subscrits.

Les empreses que els sol·licitin no podran unificar ni reestructurar préstecs ni tampoc cancel·lar o amortitzar deutes ja existents. A més, les entitats financeres hauran de mantenir obertes aquestes línies d'ajuda fins al 30 de setembre i hauran de transferir als seus clients el benefici derivat de l'aval.

L'aprovació d'aquests crèdits per part del banc no pot estar condicionada a la contractació de cap altre producte o servei de l'entitat

Alhora, el govern espanyol deixa clar que l'aprovació d'aquests crèdits no pot estar condicionada pel banc a la contractació de cap altre producte o servei de l'entitat. Precisament una particular va denunciar aquesta setmana que quan va demanar un crèdit de 5.000 euros per poder mantenir el seu negoci obert a CaixaBank, l'entitat li va exigir que contractés una assegurança de vida que feia que, en conjunt, el crèdit tingués un interès real del 28%. Fonts de l'entitat van assegurar a l'ARA que la situació va ser un "malentès" i que no cal contractar cap producte.

Per assegurar un equilibrat repartiment dels avals entre els operadors financers (entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament i entitats de diners electrònics) s'ha aprovat una distribució separada dels dos trams.

En cadascun, l'import es distribuirà entre cada entitat financera depenent de la seva quota de mercat al tancament del 2019, d'una banda en relació amb el crèdit a autònoms i pimes, i, de l'altra, a grans empreses, segons ha explicat el Banc d'Espanya.

També tindran accés a aquesta línia les entitats financeres que al tancament del 2019 no tinguessin saldo de crèdit registrat al Banc d'Espanya. En aquest cas se'ls reservarà una quota agregada de l'1%.