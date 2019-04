Els crèdits concedits per dones tenen un 15% menys de morositat que els atorgats per homes

Els crèdits que van concedir dones gestores durant la crisi han tingut un 15% menys de morositat que els atorgats per homes. Així ho sosté un estudi elaborat pel catedràtic d'economia aplicada José García Montalvo i la professora d'investigació ICREA Marta Reynal-Querol, tots dos de la Universitat Pompeu Fabra.

L'estudi, que s'ha fet durant quatre anys, ha examinat les decisions de prop de 1.500 gestors, un 25% dels quals eren dones, davant de gairebé mig milió de préstecs hipotecaris i de consum concedits per diverses entitats bancàries espanyoles entre el 2002 i el 2013. L'informe no revela ni quins bancs ni quants.

"La xifra del 15% menys de morositat que registren els crèdits concedits per dones representa una taxa de morositat entre l'1,5 i els 2,5 punts més baixa, un resultat econòmicament molt significatiu", assegura García Montalvo. Cal recordar que el pic més alt de la taxa de morositat bancària va ser de 13,6 el febrer del 2014.

L'estudi també ha analitzat, per primera vegada, quin grau de seguiment van fer els gestors i les gestores de les recomanacions del departament de riscos i del sistema informàtic a l'hora de concedir els préstecs. El resultats també és contundent: les gestores van refusar el 35% dels préstecs que el sistema qualificava d'alt risc, mentre que els homes només ho van fer en un 15%.

Com s'expliquen aquests resultats? "És un cúmul sobretot de dos factors", explica García Montalvo. El primer està demostrat en nombrosos estudis, que les dones tenen "més aversió" a prendre riscos i, per tant, recorren amb menys freqüència a argumentar "circumstàncies excepcionals" a l'hora d'anul·lar la recomanació del sistema. Entre aquestes circumstàncies pot haver-hi, per exemple, les perspectives de negoci que el client pot aportar al banc. "Els homes, en canvi, tenen més excés de confiança en les seves decisions", afegeix García Montalvo.

Més prudents i més penalitzades

L'altre gran factor que explica els resultats de la investigació és que les carreres professionals de les dones gestores estan més penalitzades davant d'un error. "Hem constatat que les dones que acumulen una alta proporció de préstecs no rendibles tenen més probabilitat de ser castigades que els homes amb el mateix rendiment", afirmen els autors de l'estudi. Concretament davant una cartera de crèdits amb una morositat del 4%, una gestora té un 16% més de probabilitat de ser acomiadada o relegada a una categoria inferior que un home.

Ara bé l'estudi també deixa clar que després de l'any 2008, quan la crisi estava en el seu punt més àlgid, van desaparèixer les diferències de taxa de morositat entre gestors i gestores. El motiu: els controls dels bancs es van tornar molt més estrictes fins al punt que es va eliminar la possibilitat de no fer cas del sistema que recomanava si s'havia de concedir o no el préstec.

L'estudi, que l'ha elaborat un equip format per cinc investigadors, ha estat publicat al Barcelona Graduate School of Economics, una institució per a la cooperació científica en recerca i educació superior en economia i ciències social fundada per la mateixa UPF, la UAB, el CSIC i el CREI.