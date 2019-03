La crisi de Boeing desperta Airbus

Casualment, després de l’accident d’avió que diumenge va acabar amb la vida de 157 persones a Etiòpia, Emmanuel Macron va ser un dels primers caps d’estat que es va traslladar al país africà per mostrar el seu condol. El president francès va aprofitar la visita al seu homòleg Abiy Ahmed per fer-li una proposta: canviar la flota del defenestrat Boeing 737 Max per una fornada d’avions de l’europea Airbus. Així ho explicava una font presidencial a l’agència Reuters, que assegurava que Ethiopian Airlines ja està en converses amb el fabricant europeu per signar un nou contracte d’aeronaus.

La coincidència -encara no hi ha prou proves per relacionar-los- de dos accidents mortals en sis mesos amb el nou model de l’americana Boeing ha provocat que, preventivament, la majoria d’unitats dels 737 Max 8 i 9 es quedin a terra. Aquesta decisió, que han secundat la Unió Europea i els Estats Units de Trump, també ha abonat el camí perquè Airbus retalli distàncies amb el seu etern competidor. “Un fet així no només afecta la reputació del fabricant, sinó que sacseja el context per a tot el sector”, apunta el professor de l’escola de negocis Esade Josep Francesc Valls. Airbus té dos models -l’A320 i l’A32, més les seves variants Neo- que competeixen directament amb l’aeronau protagonista dels accidents d’Ethiopian Airlines i Lion Air (189 persones van morir a Indonèsia l’octubre passat en l’accident d’un Boeing 737 Max). “És un model molt eficient amb el consum de combustible i respectuós amb les normatives ambientals”, assegura Xavier Prats, professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de la UPC. Tots dos són avions comercials de fusellatge estret, amb un únic passadís i molt cobejats per les aerolínies low cost, apunta l’acadèmic.

Com recollia aquesta setmana el diari Expansión, mentre que la família 737 de Boeing suma comandes de més de 5.000 unitats valorades en 550.000 milions de dòlars, els equivalents d’Airbus més que tripliquen la demanda i generaran un negoci d’1,5 bilions de dòlars per al consorci europeu. En l’última dècada, la d’Airbus i Boeing ha sigut una cursa frec a frec per repartir-se el duopoli dels avions i alçar-se amb el títol de primer fabricant del planeta.

Històricament, l’americana ha anat al davant pel que fa a les entregues, però l’europea ha aconseguit tenir més comandes. Tot i així, la salut financera de Boeing és molt millor que la del seu rival. Per primera vegada en la seva història, l’any passat la companyia va superar els 100.000 milions d’euros d’ingressos anuals, per sobre dels 64.000 milions d’Airbus. La sort podria jugar a favor del grup europeu si la crisi del 737 Max acaba passant factura a Boeing. Perquè per a Airbus el 2018 no va ser un bon any.

El fabricant arrossega diverses sospites per casos de corrupció, ha forçat un relleu de conseller delegat i els retards en les entregues van retallar el benefici. A més, aquest febrer va anunciar que deixarà de fabricar un dels seus vaixells insígnia, el model d’aeronau de grans dimensions A380. “Si aprofita aquesta oportunitat es pot tornar a posar al davant”, vaticina Valls. Els mercats, de moment, s’anticipen: Boeing ha perdut 23.800 milions d’euros a la borsa des de dilluns, mentre que Airbus n’ha guanyat 4.000.

Fuga de clients i reclamacions

L’impacte de l’aturada de Boeing pot arribar amb la pèrdua de clients -algunes aerolínies ja diuen que estan sent temptades per Airbus-, però també amb les indemnitzacions. Norwegian va ser la primera companyia a avançar que reclamarà al constructor nord-americà una compensació pels avions que ha hagut de deixar a terra. Però malgrat el xoc inicial per aquesta crisi, Prats avisa que no és la primera vegada que es tanca l’espai aeri a un model d’aeronau i recorda que el sector és “conservador”. “Això és comú, tant amb una tragèdia com amb un incident”, diu.

Segons Valls, la batalla més decisiva entre tots dos fabricants es viurà a la Xina. El trànsit aeri al gegant asiàtic està en auge i a les companyies els calen avions. Tot i així, el país compta amb la seva pròpia aposta. El fabricant estatal xinès Comac encara és un jugador petit dins el sector, però el seu model C919 ja s’ha postulat per competir amb els dos vells rivals.

Noves semblances entre les catàstrofes aèries d’Etiòpia i Indonèsia

En les pròximes setmanes, les proves recollides a les caixes negres dels avions estavellats d’Ethiopian Airlines i Lion Air seran crucials per determinar si la causa de l’accident es troba en els engranatges del Boeing 737 Max. Divendres, l’administració federal d’aviació dels Estats Units va trobar més semblances entre els dos casos. Els avions van enlairar-se amb canvis d’altitud erràtics, i els pilots, que podrien haver tingut problemes per controlar la nau, van intentar tornar a l’aeroport. El principal dubte, però, recau en un software utilitzat per corregir cap avall el morro de l’avió.