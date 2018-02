La crisi redueix a mínims el mercat d’habitatge de pisos nous

La recuperació del mercat immobiliari és un fet. La venda d’habitatges a Catalunya -a Espanya encara no- ja supera les xifres de l’any 2008, segons les dades del 2017 publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Però en el mercat hi ha una gran diferència: l’impuls al sector ve de les vendes de pisos de segona mà, perquè les d’habitatges nous, tot i que milloren, estan en mínims històrics.

La compravenda d’habitatges va créixer un 13% a Catalunya el 2017, fins a un total de 76.369 operacions. La xifra és ja superior als 62.136 habitatges que es van vendre el 2008, però lluny encara del màxim històric del 2007, amb 111.482 operacions. En el conjunt d’Espanya, la compravenda d’habitatges va augmentar un 14% i va registrar un total de 464.423 operacions, encara per sota de les 552.0810 operacions del 2008 i molt lluny de les 775.300 del 2007.

Malgrat que la construcció és un dels indicadors que més contribueixen a la millora del PIB i a la creació d’ocupació, el cert és que les dades de l’INE constaten que els habitatges nous pràcticament són residuals en el mercat, i l’impuls immobiliari ve de la mà dels pisos usats. Les dades són concloents. En el conjunt de l’Estat, el 2007 un 42% dels pisos que es van vendre eren nous, l’any 2017 ho van ser menys del 18%. A Catalunya encara és pitjor. El 2007 un 41% dels pisos venuts eren nous, el 2017 només el 13,7%. I a la província de Barcelona -molt marcada per la manca de sòl a la capital- es va passar d’un 39% de pisos nous en les vendes del 2017 a només el 12% l’any passat.

De fet, en el conjunt de l’Estat el 2017 va ser el primer en què va augmentar la venda de pisos nous des del 2007. A Catalunya, en canvi, ja fa dos anys que millora la venda d’habitatges nous, però els 10.508 pisos nous venuts el 2017 són lluny dels 46.034 venuts el 2007. També estan molt per sota de les vendes dels temps de crisi: 23.836 el 2010, 19.842 el 2011, 16.609 el 2012 i 15.124 el 2013.

Tensions urbanístiques

El baix pes de la venda d’habitatges nous no es deu a una manca de demanda, sinó “a les tensions i els problemes en la gestió urbanística, sobretot a Barcelona, per crear sòl urbanitzable”, segons el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, que es queixa dels dilatats terminis per obtenir la qualificació dels terrenys. A més, augura que es tardarà temps a tenir solars per construir, ja que durant la crisi la producció de sòl per construir es va aturar totalment i les requalificacions que ara es promouen tardaran temps a estar tramitades.

Respecte al mercat, Gorgues reconeix un alentiment de les vendes els últims mesos a Catalunya, però ho atribueix al fet que la recuperació va arribar abans que a la resta d’Espanya. No obstant, destaca que “la posició és molt sòlida”, ja que la demarcació de Barcelona va tancar l’any amb una quota del 10% de tot el mercat espanyol, quan la mitjana dels últims 10 anys és del 9%. Per a Gorgues, l’alentiment del mercat continuarà el 2018 perquè la pujada de preus pot desanimar tant inversors com famílies que volen canviar de pis.