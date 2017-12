A la cua en tràfic de mercaderies per tren

Espanya s’allunya cada cop més dels objectius europeus del tràfic de mercaderies per tren, l’opció per la qual aposta la Unió Europea amb tres objectius molt clars: guanyar eficiència, disminuir les emissions i la contaminació, i disminuir el trànsit en carreteres i autopistes. El llibre blanc de la Comissió Europea marca com a objectius substituir pel tren l’any 2030 un 30% del transport per carretera en distàncies de més de 300 quilòmetres, i arribar al 50% el 2050. I el Pla per a l’Impuls del Transport Ferroviari de Mercaderies a Espanya, del 2010, tenia com a objectiu arribar a un 10% del tràfic de mercaderies en tren l’any 2020.

Però Espanya està a la cua d’Europa. Segons les dades de l’Eurostat, l’agència europea d’estadística, recollides per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en un informe publicat ahir, en tones netes transportades la quota del ferrocarril a Espanya és “molt reduïda”-d’un 1,4% el 2016-, molt lluny del transport per carretera, que és mes del 70%, i del transport en vaixell, que és de gairebé un 28% del total.

La dada està molt lluny de la dels principals estats competidors europeus. La mitjana europea s’aproxima a un 19% de quota per al transport de mercaderies per ferrocarril. Al capdavant hi ha països com Alemanya, on el tren acapara més d’un 26% del tràfic de mercaderies. Però altres economies competidores, com França, Itàlia i el Regne Unit, també superen de molt a Espanya. Només Irlanda, Grècia i Luxemburg se situen per darrere.

Però, a més de situar-se a la cua, i malgrat que amb la millora econòmica augmenta el tràfic de mercaderies (sobretot per la puixança de les exportacions), el 2016 el model ferroviari espanyol va perdre quota de mercat per primer cop des de l’any 2010, segons Competència. El transport ferroviari de mercaderies es va reduir un 8,3% en tones netes, i un 3,3% en tones netes per quilòmetre. És a dir, en lloc d’avançar cap als objectius marcats per al 2020, el transport ferroviari perd pes.

Per això la CNMC ja va anunciar ahir mateix que està preparant un informe amb propostes per augmentar l’activitat en el sector. Unes propostes que arribaran després que el ministeri de Foment, dirigit Íñigo de la Serna, presentés la setmana passada un pla d’impuls del transport de mercaderies per tren, dotat amb 125 milions d’euros.

Catalunya, millor

Malgrat que l’informe de la CNMC no fa una anàlisi per comunitats, sí que dona dades d’algunes zones de l’Estat, en les quals Barcelona no surt malparada. Sobretot, perquè té dos operadors propis: Ferrocarrils de la Generalitat i Comsa. Barcelona ocupa el segon lloc com a origen de tones transportades, amb un 10,3% del total i només superada per Astúries (pel transport del carbó), mentre que la capital catalana és el primer punt de destinació, amb un 15,9% del total de tones transportades, gràcies sobretot a la forta activitat del port barceloní.

“En el cas dels trajectes amb origen i destinació a Barcelona s’ha de destacar la poca presència de Renfe Mercancias”, diu l’informe de la CNMC, que destaca que l’operadora pública estatal fa un 6% de les circulacions i transporta un 13% de les tones netes i un 11% de les tones netes per quilòmetre, mentre que Comsa té un 63% de les circulacions, un 45% de les tones netes i un 25% de les tones netes per quilòmetre, i Ferrocarrils de la Generalitat té un 31% de les circulacions, un 42% de les tones netes i un 64% de les tones netes per quilòmetre.

Però els mals resultats de Renfe Mercancias no són només a Catalunya. Mentre que l’operadora estatal perd quota de mercat i arrossega tot el sector cap avall, les operadores privades guanyen pes. Acciona Rail Services, Comsa Rail Transport, Continental Rail (ACS), Ferrovial Railway, Logitren Ferroviaria, Low Cost Rail, Tracción Rail, Transfesa Rail i Transitia Rail van tancar el 2016 amb una quota de mercat conjunta d’un 27% en ingressos, quatre punts més que l’any anterior. En canvi, Renfe Mercancias va perdre un 10,1% dels ingressos, que van caure a 210 milions d’euros.

Que el tren perd pes respecte a la carretera ho ratificava ahir un altre informe, de la consultora DBK Informa. La xifra de negoci del transport de mercaderies per carretera tancarà el 2017 al voltant dels 16.600 milions, un 5,8% més que l’any 2016.

LES CLAUS

1. La pèrdua de competitivitat de Renfe

Malgrat que els operadors privats guanyen quota de mercat, Renfe Mercancías en perd i arrossega el conjunt del sector. La companyia té una productivitat inferior a la mitjana del mercat, i està en reestructuració i en números vermells. Per això entre els seus plans a mitjà termini hi ha buscar un soci privat per al 2019 que pugui impulsar el seu funcionament.

2. Un sector amb potencial de creixement

Malgrat els mals resultats, el 2016 el transport de mercaderies per tren va millorar la productivitat, amb una reducció del cost per tona neta de fins als 9,7 euros i de fins a 0,023 euros per tones netes per quilòmetre.

3. Colls d’ampolla que dificulten el creixement

Competència, en un informe anterior, ja indicava que és un sector amb molts colls d’ampolla que en dificulten el creixement. La CNMC en destaca la gran competitivitat del transport per carretera a l’Estat. Altres factors són la dificultat de l’anomenat vagó dispers (no trens sencers de mercaderies), aspectes d’infraestructura com l’ample de via diferent al d’Europa, la falta d’infraestructures de terminals de mercaderies i d’accessos ferroviaris a les instal·lacions portuàries.