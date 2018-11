Cyber Monday 2018: com trobar les millors ofertes i estalviar diners

Has arribat tard al Black Friday i no has trobat el que buscaves? No pateixis. Aquest dilluns les botigues et temptaran per segona vegada en el Cyber Monday, un dia d'ofertes addicionals dedicat a descomptes en electrònica. A continuació et donem algunes de les millors recomanacions per estalviar i no caure en estafes durant aquesta festa comercial.

Menys botigues, més específiques

El Cyber Monday és una festivitat comercial celebrada el dilluns després del Dia d'Acció de Gràcies als Estats Units i que coincideix sempre tres dies després del Black Friday. Si el que volies era comprar roba o altres productes, probablement és millor esperar a després del Nadal.

Entre les botigues amb més participació a Espanya hi ha PC Componentes, Fnac, Media Markt, Worten, El Corte Inglés, Amazon, eBay, AliExpress, GearBest, Newegg i DealeXtreme.

No només electrònica

L'experiència d'altres anys indica que el Cyber Monday no està fet només de gadgets. Tampoc és mal moment per mirar viatges, electrodomèstic i joguines.

Un ull a les xarxes socials

Hi ha comptes a Twitter que no paren de publicar ofertes durant el dia. Alguns d'ells són Ofertitas, ElectrOfertitas i Cazandochollos.

Fes una llista del que necessites i de les seves característiques

És molt fàcil deixar-se portar per les ofertes si no s'estableix un límit de despesa. Fes una llista per identificar únicament els productes que realment necessites. Si vols comprar-te un portàtil, tingues clar quin vols. Si no tens preferències de marca, assegura't que tingui les característiques que estàs buscant.

Compara preus

Si tens pensat comprar algun producte específic, és recomanable fer la cerca en diferents establiments o pàgines web –en cas que la compra sigui online– per localitzar on està més rebaixat. S'han de tenir en compte les condicions de compra, les despeses d'enviament i la política de devolució.

Vigila amb les estafes

No et fiïs dels missatges que t'arriben al correu electrònic si no és que hi estàs subscrit expressament. Inclús si és així, examina atentament la barra de direccions del navegador per comprovar que sigui una web verificada i que la URL sembli legítima.

Si no coneixes el venedor, fes una cerca per veure quina és la seva reputació i llegeix les opinions dels clients que ja li han comprat.

Crèdit millor que dèbit i Paypal millor que targeta

Si tens els dos tipus de targetes, fes servir la de crèdit per a les teves compres per al Cyber Monday. En general les targetes de crèdit tenen més seguretat i si te la 'hackejen', estaran fent servir els diners del banc. Si la web admet Paypal, sempre t'oferirà una protecció extra que si pagues amb targeta.

Amazon Prime

Els usuaris subscrits a Amazon Prime tenen accés a les ofertes flaix (descomptes temporals) i gaudeixen de l'enviament urgent i devolucions gratuïtes. Si t'hi subscrius, el primer mes de prova és gratuït i et pots donar de baixa sense pagar res.