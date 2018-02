El nou home fort d'Abertis defensa el ministre Nadal i diu que no creu que paralitzi les opes

El nou conseller director general d'Abertis, José Aljaro, ha defensat aquest dimecres l'actuació del ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, pel que fa a les ofertes públiques d'adquisició (opes) que Atlantia i Hochtief han fet sobre la gestora d'autopistes.

Durant la presentació dels resultats anuals d'Abertis, Aljaro s'ha referit a les informacions que apunten que el ministeri està frenant les opes per la venda d'Hispasat, que és propietat d'Abertis. El nou director general ha dit que "no es pot posar en dubte la professionalitat del ministre i el seu gabinet".

És més, José Aljaro ha posat en dubte que s'estigui utilitzant el tema per frenar les ofertes. "No crec que hi hagi una utilització política del tema Hispasat", ha reblat.

El conseller director general d'Abertis ha indicat que la possible venda d'Hispasat a Red Eléctrica es va començar a estudiar al mes de gener, abans de les opes, perquè no encaixa en la focalització de la companyia en les autopistes, però ha reconegut que en opinió del govern espanyol falta informació sobre la transacció, que s'està preparant.

De moment, Abertis ha desconsolidat Hispasat dels seus comptes davant la "mostra d'interès" rebuda de Red Eléctrica per comprar l'operador de satèl·lits en el qual la companyia d'origen català controla el 90,74% del capital social.

El grup ha classificat aquesta companyia com a "disponible per a la venda" i l'ha exclosa del seu perímetre coincidint amb la 'batalla' d'opas de la qual actualment és objecte, en la qual Hispasat constitueix un aspecte clau per requerir l'autorització del Govern espanyol per a la venda.

Però Aljaro ha negat que la venda de l'operador de satèl·lits pugui esdevenir en un "pelotazo", ja que no hi ha cap preu pactat, i ha apuntat que podria portar l'operació de venda a la junta d'accionistes, cosa que permetria que la veda d'Hispasat no es pogués interpretar com una vulneració del deure de passivitat que te la companyia mentre hi hagi opes per comprar-la.

Sobre el futur de les autopistes a Espanya, si es té en compte que les primeres concessions s'acaben l'any que ve, Aljaro ha reconegut que en aquest moment no es planteja un allargament perquè el ministeri de Foment ha deixat molt clar que no ho farà possible, però ha remarcat que Abertis té la intenció de seguir invertint a Espanya i estarà a l'expectativa del que decideixi el govern en un futur.

Aljaro tampoc ha descartat la possibilitat d'optar a les radials de Madrid, en fallida, quan el ministeri les torni a licitar, i ha descartat en principi vendre la participació a Cellnex (34%), malgrat que en cas de concretar-se alguna de les dues opes seria possible la venda d'un 4% per no veure's obligats a llançar una opa pel 100%, una operació que ha qualificat de "tècnica".

Quant a les ofertes d'Atlantia i de Hochtief (ACS) per quedar-se Abertis, Aljaro ha assenyalat que en el cas de la primera tenen tota la informació, perquè s'ha aprovat el fullet per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), però no hi ha tota la informació sobre la segona "El dia que s'aprovi i es publiqui, el consell es pronunciarà", ha dit.

De fet, Aljaro ha dit que el seu paper davant la guerra d'opes serà el d'aconseguir el màxim preu en benefici dels accionistes. "Com més millor, maximitzar el preu d'ambdues ofertes en benefici dels nostres accionistes és l'objectiu de la companyia", ha indicat.

El nou primer executiu de la companyia de concessions considera que el "procés competitiu d'opes" obert sobre l'empresa "demostra i posa en valor" la "història d'èxit d'Abertis" i el fet que el grup "compleix els seus compromisos", en referència al recent tancament del seu pla estratègic 2015-2017.

Abertis acumula una revaloració del 23,1% des que a l'abril del 2017 Atlantia reconegués el seu interès per l'empresa. Aquest interès es va traduir en la presentació de la seva opa al juny, davant la qual ACS va respondre amb la seva proposta competidora a l'octubre a través de Hochtief.

Canvi de seu

José Aljaro ha indicat que, al marge de les opes, li agradaria que Abertis mantingués la seu a Espanya i seguís cotitzant a la borsa espanyola. I sobre la possibilitat de retornar la seu social a Catalunya (la va dur a Madrid després del referèndum de l'1-O), el màxim executiu d'Abertis ha dit: "No ho rebutjo"; tot i això, ha indicat que la mudança es va fer per un tema de seguretat jurídica i "és massa aviat" per plantejar-se el retorn.