Primer febrer des del 2013 amb un repunt de l'atur a Catalunya

L'atur registrat a Catalunya va créixer en 1.532 persones al mes de febrer, fet que implica un increment del 0,39% respecte al mes de gener, segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri de Treball. Aquest indicador té en compte els treballadors sense feina que estan inscrits a les oficines dels serveis d'ocupació, i és el primer febrer des del 2013 en què la xifra augmenta en comparació amb el mes anterior. Aleshores va créixer en 3.359 persones. No obstant, la xifra d'aturats era molt superior a l'actual (665.176 per 395.214).

És el segon mes consecutiu en què la xifra d'aturats va en augment a Catalunya, després que ja s'apuntés un repunt superior de l'1,43% del desembre al gener. No obstant, la dada és una mica més positiva si mirem a un any enrere. Respecte al febrer del 2019 hi ha 1.428 aturats menys, la qual cosa representa una caiguda interanual del 0,36%.

Al conjunt de l'Estat, durant el febrer l'atur es va reduir en 7.806 persones respecte al gener, cosa que suposa un 0,24% menys. És el descens més accentuat en aquest mes des del 2017. Aquesta lleugera caiguda deixa el nombre d'aturats a Espanya en 3.246.047 persones, també la xifra més baixa en un febrer des del 2008.

En termes absoluts, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma on es van registrar més nous aturats, només darrere de Madrid, on van augmentar en 2.147 persones. A l'extrem oposat, les Illes Canàries i les Balears són els territoris en què la caiguda de l'atur va ser més accentuada. Concretament, una reducció de 3.327 persones i 3.290, respectivament. Aquest efecte coincideix amb l'arrencada de les contractacions al sector turístic per cobrir els viatges de l'Imserso.

Barcelona és la demarcació que ha empès la tendència a la baixa del mercat de treball català, amb 2.426 nous aturats registrats. En canvi, a Girona, Tarragona i Lleida l'atur ha caigut lleugerament. En el cas més positiu, les terres tarragonines han rebaixat la xifra en 437 persones. Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, Barcelona també hi surt perdent. En els últims dotze mesos, en aquesta demarcació la xifra d'aturats ha crescut un 0,30%, és a dir, que la situació no ha millorat gaire, mentre que a Girona s'hi pot observar una reducció del 2,58%.

Repunt dels afiliats a la Seguretat Social

Les dades del ministeri de Treball se sumen a les que també ha publicat la nova cartera d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que lidera José Luis Escrivá. Així doncs, la Seguretat Social va tancar el mes de febrer amb un augment mitjà de 85.735 afiliats (+0,4%), el seu repunt més gran en aquest mes des del 2015, quan va guanyar gairebé 97.000 cotitzants. Així, va acabar el mes amb un total de 19.250.229 afiliats, la millor dada en un febrer de tota la sèrie històrica.

A diferència de l'acceleració en l'atur registrat, Catalunya sí que va crear ocupació entre els nous cotitzants. De fet, va ser la comunitat autònoma que va sumar més nous afiliats, un total de 21.152, respecte al mes anterior, seguida de les Balears (+12.655 ocupats), Madrid (+10.616) i Múrcia (+7.260).