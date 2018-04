El consell d'administració d'Abertis recomana acceptar l'opa d'ACS i Atlantia

El consell d'administració d'Abertis ha recomanat aquest dimarts a través d'un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aprovar l'opa presentada per la filial alemanya d'ACS Hochtief i la concessionària italiana Atlantia per fer-se amb la companyia per 18.181 milions de euros a un preu de 18,36 euros per acció. Així doncs, considera que l'operació és positiva, té un preu "just" i aportaria valor per a Abertis.

D'aquesta manera, el consell també confirma que la intenció de Criteria -que controla un 21% del gestor d'infraestructures- és acceptar l'oferta de compra conjunta de les dues empreses. No obstant, el consell recorda que es reserva la possibilitat de revisar les seves intencions "en funció de circumstància sobrevingudes".

El termini per acceptar l'opa establert per la CNMV és el pròxim dia 8 de maig a les dotze de la nit. Entre les condicions d'aquesta operació conjunta, s'inclou que ACS pugui decidir un nou president nou executiu per a Abertis, mentre que la italiana podria nomenar el conseller delegat, el director financer i el secretari del consell.