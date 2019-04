Comença la campanya de la declaració de la renda: guia amb tot el que has de saber

Aquest dimarts 2 d’abril arranca la campanya de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2018. L’Agència Tributària calcula que es presentaran 20 milions de declaracions a l'Estat -3,5 milions a Catalunya- i que set de cada deu sortiran a retornar. Els experts recomanen revisar bé les declaracions abans de presentar-les i no oblidar comunicar canvis en la situació personal que afecten la declaració, com ara el naixement o adopció de fills.

És obligatori fer la declaració?

No és obligatori si els guanys del 2018 no són superiors a 22.000 euros i procedeixen d'un sol pagador. En el cas de tenir pagadors múltiples, com acostuma a ser en el cas dels autònoms, el límit és inferior, tot i que aquest any ha pujat fins als 12.643 euros. Això sí, la declaració es pot fer voluntàriament per poder beneficiar-se d'exempcions d’IPRF. A partir de l’any que ve, quan es faci la declaració del 2019, el llindar que obliga a fer-la quan es té més d’un pagador serà de 14.000 euros anuals.

Com la puc presentar?

La declaració es pot presentar per internet al web de l’Agència Tributària o via la seva aplicació mòbil, una de les novetats que es van introduir l’any passat. També es pot fer per telèfon o presencialment. Una de les novetats d’aquest any és que ja no es pot presentar en format paper. Sí que es pot imprimir per veure-la abans de presentar-la, però totes les declaracions han de presentar-se en format digital, fins i tot si s’opta per fer-la presencialment.

Quan l’he de presentar?

Es pot presentar la declaració des d’aquest dimarts i fins a l’1 de juliol, però els contribuents que prefereixin que l’Agència Tributària els confeccioni la declaració tenen dues opcions: o bé demanar cita per fer-la presencialment o bé acollir-se al pla ' Li truquem' per presentar-la per via telefònica. Des d’aquest dilluns, 1 d’abril, ja es pot sol·licitar la cita telefònica a través d’internet, per l’app de l’Agència Tributària o bé trucant als telèfons 901 12 12 24 / 91 535 73 26 a qualsevol hora o al 901 22 33 44 / 91 553 00 71 de dilluns a divendres de 9 a 19 h. Per demanar cita per fer la declaració de la renda presencialment es pot fer per internet, per l’app i també als mateixos telèfons, però en aquest cas s’hauran d’esperar a demanar la cita unes quantes setmanes perquè no es podrà fer fins al 9 de maig.

Les dates més importants a tenir en compte són el 26 de juny, la data límit per presentar la declaració en el cas que sigui favorable pel declarant i s’opti per la domiciliació bancària, i el 28 de juny, l’últim dia per demanar cita prèvia tant per fer la declaració presencialment com per via telefònica. El termini límit per presentar-la si el resultat no és favorable al contribuent i no s’opta per demanar l’ingrés per domiciliació és l’1 de juliol.

Deduccions lligades a la maternitat

Els ingressos corresponents dels permisos de maternitat i paternitat estan exempts d’IRPF. Una sentència del Tribunal Suprem així ho va establir a l'octubre. En principi, aquesta exempció ja ha d’estar inclosa a l’esborrany, però els experts recomanen verificar-ho. Com a novetat també hi ha una nova deducció per a les mares treballadores que portin els fills a la llar d’infants. En aquest cas, és la guarderia qui ha d’haver fet prèviament les gestions pertinents. També s’amplien les deduccions per a famílies nombroses amb més de tres fills, fins a 600 euros anuals per a cada un dels fills a partir del quart.

Si llogo el meu pis a través de plataformes com Airbnb, ho he declarar?

Sí, la regulació del 2018 obliga a incloure com a rendiment de capital immobiliari els lloguers de pisos turístics. Pel que fa a la deducció per compra d'habitatge habitual, ja no existeix però encara s’aplica als contribuents que van signar la hipoteca abans del gener del 2013. Els experts recomanen que es comprovi que la deducció està aplicada a la declaració perquè sovint les entitats bancàries no inclouen aquesta informació.