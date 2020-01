El govern espanyol nega que el Constitucional qüestioni les seves polítiques d'habitatge

El govern espanyol considera que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre el reial decret llei del lloguer aprovat l'any passat no canvia "en absolut" la política d'habitatge estructural de l'executiu. El secretari d'estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, ha fet aquest dimarts una crida a la tranquil·litat després de conèixer el contingut de la sentència –el TC encara no n'ha publicat els detalls–, que obliga a modificar una part del reial decret. La norma, aprovada el març del 2019, ampliava de tres a cincs anys la durada dels contractes de lloguer i limitava l'augment del preu del lloguer durant tota la vigència del contracte.

El Constitucional, que estima només una part del recurs que va presentar el PP contra el decret, no toca els aspectes més destacats de la norma relacionats amb el contracte de lloguer, sinó que toca aspectes més tècnics relacionats amb el Pla Estatal d'Habitatge, que pretenia impulsar acords amb les diferents administracions per agilitzar llicències urbanístiques destinades a habitatges de lloguer o reorientar la política d'habitatge a donar suport exclusivament a l'habitatge de lloguer. El TC també anul·la una disposició que pretenia mobilitzar sòl públic per a la construcció d'habitatge de lloguer a preus assequibles.

En una compareixença davant els mitjans de comunicació per donar resposta a la sentència, Saura ha assegurat que la decisió del TC no canvia "per a res" les polítiques socials incloses en el decret. Per al secretari d'estat, a falta de conèixer tots els termes de la sentència, el Constitucional ha avalat totes les mesures socials com a "urgents", i ha tombat d'aquesta manera el recurs presentat pels populars, excepte en dues úniques disposicions, que el tribunal no considera urgents.

Construcció de 5.000 habitatges de lloguer

Ara bé, això no implica que el nou executiu espanyol no pugui dedicar sòl public a habitatges de lloguer ni centrar les polítiques d'habitatge en la promoció del lloguer assequible. De fet, Saura ha explicat que el seu departament ja ha tancat 120 acords sobre la matèria, començant per la tramitació per a la construcció de 5.000 habitatges per llogar a preu assequible en col·laboració amb altres administracions.

El TC ha avalat la resta del decret, que inclou elaborar un sistema estatal d'índexs de referència de preus per a habitatges, que s'utilitzarà per fer un seguiment del mercat i servirà de suport per impulsar mesures de caràcter fiscal.