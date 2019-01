Un decret de “llarg recorregut” que dura un sol dia

“Proposta de llarg recorregut”. “Molt innovadora en termes europeus”. “Marcarà tendència per a altres comunitats autònomes”. Són algunes de les expressions que el conseller de Territori, Damià Calvet, va utilitzar divendres per presentar el seu decret, amb el qual espera regular el sector de les VTC. Són afirmacions que, pocs minuts després, es va demostrar que eren massa optimistes. Els taxistes, rivals de les VTC, van començar a tallar els carrers i a demanar la dimissió del conseller. Però el decret tampoc va agradar gens a les VTC, que veuen atacat el seu model de negoci amb la regulació que vol impulsar Calvet. Solució: l’endemà, el conseller, reunit amb els taxistes, es va avenir a canviar el decret. A les VTC ni tan sols les va rebre.

Després de les vagues de taxis de l’estiu, el ministeri de Foment va treure’s els problemes de sobre i va endossar a les comunitats les competències de regulació de les VTC. Un regal enverinat, sobretot perquè no queda clar qui haurà d’afrontar les milionàries indemnitzacions que potser s’hauran de pagar en cas de deixar sense efecte les llicències VTC que ja hi ha. De tota manera, aquest canvi encara s’ha de tramitar a través d’un projecte de llei, al qual es poden afegir canvis i esmenes que aclareixin qüestions com les indemnitzacions. Sabent això, per què la Generalitat no s’ha esperat i, en canvi, s’ha afanyat a ser la primera comunitat que regula les VTC?

És cert que hi havia pressions dels taxistes, amenaces de vaga per al Mobile World Congress... però haver actuat ràpid no ha silenciat les amenaces. Al revés: la vaga de taxis està en funcionament des de divendres, amb la Gran Via bloquejada, i ara els VTC ocupen la Diagonal.

Per completar la fotografia, no hem d’oblidar les properes eleccions municipals, que també tenen un paper en el conflicte. L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’han posicionat inequívocament al costat del taxi, un sector que ningú vol incomodar perquè, resumint, saps que et guanyes enemics.

Calvet va dir divendres que deixar tothom descontent indica que s’està seguint “el camí del mig, un camí virtuós” que “segurament no satisfarà ningú”, com així va ser. El preacord d’ahir a la nit, però, deixa més aviat satisfeta una de les dues parts, la dels taxistes, tot i que aquests van mantenir la vaga perquè volen esperar que Calvet concreti les promeses. Sigui com sigui, el discurs del conseller no va aguantar ni un dia.

Difícil solució

El conflicte VTC-taxis és enverinat i molt difícil de solucionar. Els segons collen les administracions perquè aprovin regulacions que, de facto, expulsin les primeres del sector. I les VTC fan valer les seves llicències, concedides per l’administració, per continuar operant. Els taxistes acusen les VTC de pagar els impostos en paradisos fiscals. Les VTC als taxistes d’evadir-los gràcies al règim de mòduls amb què tributen. El que dèiem: un conflicte endimoniat.

Potser l’única cosa clara és que no se solucionarà amb el decret que ha estat coent Calvet les últimes setmanes, i tampoc amb les modificacions anunciades ahir a la nit.