El primer dèficit d’Alemanya des del 2011

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha fet durant el seu llarg mandat que l’equilibri pressupostari fos pràcticament una obligació. Des del primer semestre del 2011 la primera economia europea sempre ha quadrat els comptes i, fins i tot, ha tancat la majoria d’exercicis amb superàvit. Però el covid-19 ha trencat la disciplina i el primer semestre del 2020, per culpa de la pandèmia, Alemanya ha fet dèficit, un 3,2% del PIB.

Segons les dades publicades ahir per l’Oficina Federal d’Estadística (Destatis), el primer semestre de l’any passat Alemanya tenia un superàvit del 2,7% del PIB -46.500 milions d’euros en números absoluts-, mentre que el primer semestre d’aquest any l’ha tancat amb un dèficit del 3,2% del PIB, que equival a 51.600 milions d’euros.

L’oficina d’estadística va indicar quines són les causes d’aquest desequilibri, en què han participat totes les administracions alemanyes: govern federal, lands i municipis. “La pandèmia del coronavirus ha afectat significativament els pressupostos de tots els nivells d’administració i també de la Seguretat Social”, indicava Destatis en el comunicat sobre el dèficit.

La clau és que els ingressos públics han caigut un 3,6% durant la primera meitat de l’any i la despesa s’ha disparat un 9,3%. Uns ingressos de només 766.700 milions d’euros per a unes despeses de 818.300 milions. La pandèmia ha portat l’executiu alemany a renunciar a ingressos, per exemple amb la rebaixa de l’IVA, i d’altres han disminuït per culpa de la crisi, com és el cas de la caiguda del 26% dels impostos que paguen les empreses. La despesa, però, s’ha disparat per les ajudes socials i a les companyies.

Recessió

L’oficina d’estadística alemanya també va revisar ahir l’impacte de la crisi en el producte interior brut (PIB) del país. Si en un primer moment va estimar que la caiguda en el segon trimestre era del 10,1%, ara en la seva revisió ha establert que ha sigut del 9,7%. Així, el motor econòmic europeu ha entrat tècnicament en recessió, ja que encadena dos trimestres seguits de descensos (-2% del gener al març).

“La contracció de l’economia alemanya va ser, per tant, molt més gran que durant la crisi financera i econòmica dels anys 2008 i 2009, quan el PIB va baixar un 4,7% en el primer trimestre del 2009”, va indicar Destatis, que recorda que, fins ara, el descens del 2009 havia sigut el més profund des que es va començar a fer el càlcul trimestral del PIB del país l’any 1970.

L’oficina d’estadística va destacar l’impacte negatiu en l’economia del consum de les famílies, de la inversió i de la construcció, amb una aportació positiva només del consum de les administracions públiques. A més, per a una economia clarament exportadora com l’alemanya, la pandèmia va afectar amb força en el comerç exterior. Les exportacions van caure un 20,3% en el segon trimestre. L’aspecte positiu és que l’ocupació només va baixar un 1,3% gràcies als mecanismes de reducció de jornada que han frenat l’augment de l’atur.