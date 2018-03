Les exportacions catalanes creixen un 9% al gener i se situen en màxims històrics

Les exportacions catalanes continuen en xifres de rècord. El mes de gener Catalunya va exportar per valor de 5.621 milions d'euros, un nou màxim històric per un mes de gener, amb un augment del 9% respecte al mateix mes de l'any anterior i un 6,7% superiors a les del mes de desembre, segons l'informe de comerç exterior publicat aquest dimecres pel ministeri d'Economia.

No obstant això, les importacions també van assolir màxims, fins els 7.535 milions d'euros, quasi un 13% més que al gener del 2016 i un 15.5% més que al desembre. L'augment de les exportacions va fer créixer el dèficit comercial de Catalunya fins els 1.714 milions d'euros, una xifra que és un 28% superior al mateix mes de l'any passat.

Catalunya continua essent la comunitat que més contribueix al comerç exterior de l'Estat, ja que de llarg és la comunitat més exportadora, amb un 25,5% del total de les vendes espanyoles a l'estranger, però també és la comunitat més importadora, amb una quota del 28% de les compres espanyoles a l'estranger.

Les exportacions espanyoles creixen menys

A Espanya, el dèficit comercial va arribar als 3.935 milions d'euros al gener. Aquesta xifra es un 25,5% superior respecte al mateix mes de l'any 2017. Les exportacions espanyoles van marcar un nou màxim històric, amb 22.830 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 6,5%. Pel que fa a les importacions van créixer un 8,9%, amb 26.765 milions d'euros, registrant també xifres rècord.

En referència al saldo no energètic, es va registrar un dèficit de 1.124 milions d'euros, consegüentment el dèficit energètic va augmentar un 23,3%, fins als 2.811 milions d'euros.

En referència a les exportacions sobre les importacions, la taxa de cobertura, es va situar en un 85,3% (77,7% a Catalunya) el primer mes de l'any enfront del 87,2 del mateix mes del 2017.

Principals mercats i sectors

Per sectors, la química, els béns d'equipament, l'automòbil i l'alimentació van ser els principals motors exportadors catalans, amb 1.634 milions, 940 milions, 922 milions i 737 milions, respectivament; però els increments més importants es van registrar en matèries primeres (23,1%), semifactures no químiques (14,3%), productes químics (14,2%) i automòbil (11,8%).

Per mercats, la Unió Europea és la primera destinació de les exportacions catalanes, amb un 66,7% del total i un augment del 11,1%.- No obstant, el mercat on més creixen les vendes de Catalunya és l'Àfrica, amb un increment del 19,3%, malgrat que només són un 5,8% del total de les vendes; els Estats Units, amb un augment del 18%, i l'Amèrica Llatina, amb un increment del 16%.