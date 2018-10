El dèficit comercial català creix un 31% malgrat un nou augment de les exportacions

El dèficit comercial de l'economia catalana (la diferència entre les importacions i les exportacions) va créixer un 30,8% en els primers vuit mesos del 2018 fins als 11.872 milions d'euros, segons dades del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Les exportacions catalanes entre el gener i l'agost del 2018 van augmentar un 3% respecte al mateix període del 2017, fins als 48.009 milions, la xifra més alta mai registrada en aquest període. Però les importacions van créixer un 7,5% i van arribar als 59.889 milions, també les més altes des que hi ha registres. Aquestes dades confirmen la tendència d'increment més elevat de les importacions que les exportacions en el comerç exterior de l'economia catalana.

Respecte al conjunt de l'Estat, Catalunya acumula el 25,3% de les exportacions espanyoles i el 28,4% de les importacions en els vuit primers mesos de l'any. Dins de la Unió Europea, cal destacar Portugal i França com a destinacions on més han augmentat les vendes catalanes, mentre que Itàlia i el Regne Unit és on més es van reduir. Fora del club comunitari, Turquia va créixer un 9,2% com a destinació de béns i serveis catalans, el país europeu amb un increment més gran en aquests primers vuit mesos del 2018. Més enllà del continent europeu, Algèria, amb un 66,1%, és el país on més han crescut les exportacions catalanes, i Nigèria, on més s'han reduït, amb una davallada del 56,5%.

No obstant això, en termes absoluts, França és el principal client exterior de l'economia catalana, ja que un 15,2% dels béns exportats des del Principat acaba al país gal, cosa que permet acumular un saldo comercial favorable a l'economia catalana de 2.246,9 milions d'euros. En canvi, el saldo amb Alemanya continua sent el més desfavorable, amb 5.401,3 milions negatius. Alemanya suposa la segona destinació de les exportacions –l'11% del total català–, però és el primer soci importador i acumula el 17,8% del conjunt de compres a l'estranger.

La indústria química va liderar un cop més el comerç internacional a Catalunya, amb un 26,3% del total exportat i un 22,1% de les importacions, seguit del sector automobilístic amb un 16,2% i un 15,7%, respectivament.