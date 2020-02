El govern espanyol rebaixa dues dècimes el creixement per aquest any, fins a l'1,6%, i eleva la taxa d'atur

El govern espanyol considera que la descacceleració econòmica tindrà un impacte més important del previst sobre el creixement d'aquest any. El ministeri d'Economia ha rebaixat aquest dimarts dues dècimes, de l'1,8% previst inicialment fins a l'1,6%, el creixement del PIB pel 2020. També ha actualitzat la previsó d'atur: eleva la taxa fins al 13,6%, més d'un punt per sobre de l'última previsió. Són les noves dades econòmiques que inclouran els pressupostos generals de l'Estat.

Tot i la revisió a la baixa del creixement, l'executiu ha fixat en l'1,8% el dèficit públic de l'Estat per aquest any. És una dècima més del que estava previst incialment en els objectius d'estabilitat que el govern espanyol, quan estava en funcions, va enviar a finals de l'any passat a Brussel·les. El nou executiu de coalició flexibilitza lleugerament el dèficit pel conjunts de les administracions de l'Estat després d'haver fet el mateix amb el de les comunitats autònomes i els ajuntaments com a mesura compensatòria per no haver liquidat l'IVA pendent del 2017.

Pel 2021, l'objectiu del dèficit públic és de l'1,5% i pel 2022, de l'1,2%. El govern espanyol vol continuar sanejant els comptes progressivament i arribar a un dèficit baix, del 0,9% el 2023. "Estem compromesos amb la reducció del dèficit però sense posar en risc el creixement ni la creació d'ocupació", ha resumit la ministra d'Economia, Nadia Calviño.

Pel que fa al deute públic, l'objectiu també és anar-lo reduint progressivament des del 94,6% del PIB aquest any fins al 89,8% el 2023, per sota del llindar del 90%. "La crediblitat del govern passa per presentar objectius realistes i ni vendre fum", ha destacat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

El govern dirigit per Pedro Sánchez també augmenta el sostre de despesa un 3,8%, fins als 127.609 milions d'euros per aquest any. El quadre macroeconòmic que ha presentat aquest dimarts l'executiu serà la base a partir de qual s'elaboraran els pressupostos de l'Estat pel 2020. "Espanya no pot permetre's seguir amb uns comptes prorrogats. Espero que tots els partits estiguin a l'alçada", ha demanat Montero.