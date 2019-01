Hisenda confirma que el dèficit públic del 2018 es va situar en el 2,7% del PIB

El govern de Pedro Sánchez complirà amb el dèficit públic que havia previst per al 2018, un 2,7% del producte interior brut (PIB). La secretària d'estat de Pressupostos, María José Gualda, ha avançat en una compareixença al Congrés aquest dimarts que el dèficit del conjunt de les administracions públiques va baixar un 28,5% des del gener fins al novembre i es va tancar l'any amb un 2,7%. La xifra ja l'havia anunciat al desembre el ministeri d'Economia i ara s'ha confirmat, tot i que no serà definitiva fins que Hisenda no tingui les dades de dèficit del desembre.

Si es confirma la xifra, el govern socialista haurà complert el seu objectiu de reducció del dèficit públic. Tot i que l'objectiu pactat amb Brussel·les era del 2,2%, quan Sánchez va ser nomenat president ja va avisar la Comissió Europea que no era una xifra realista i que es comprometia a arribar al 2,7%, quatre dècimes menys que el 2017 (3,1%).

Segons Gualda, l'administració central va reduir el dèficit un 29,6% el 2018 (fins al novembre), mentre que la Seguretat Social ho va fer més lleugerament, un 12,1%. Les comunitats autònomes, en canvi, no tenen dèficit i van registrar un superàvit de 978 milions, l'equivalent al 0,11% del PIB.