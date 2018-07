Els productors intenten excloure del Consell Regulador del Cava les cooperatives de fora de Catalunya

La batalla per limitar les superfícies de cultiu de vinyes per a cava ha arribat a les eleccions del Consell Regulador del Cava, que se celebraran dijous. Els productors catalans de raïm han iniciat una crida als seus sectors per evitar que els viticultors de Requena (País Valencià) i Almendralejo (Extremadura) tinguin representació en l’organisme, després que diversos productors d’aquestes zones hagin presentat candidatures a les eleccions. Com que històricament hi ha hagut llistes consensuades que evitaven que es fessin eleccions al Consell Regulador, les associacions catalanes estan fent una crida al vot massiu des de Catalunya per copar la totalitat dels seients que estan en joc. Els productors temen que els votants catalans no vagin a votar.

Els productors catalans pretenen evitar que des del Consell Regulador del Cava es repeteixi el debat sobre si s’ha d’ampliar o no la superfície dedicada al raïm que es fa servir per fer cava. Els productors de fora de Catalunya demanen fer-ho, mentre que des del Principat es vol evitar que aquesta petició arribi amb més força al ministeri d’Agricultura, que és qui ho decideix. Els viticultors catalans sostenen que, en un moment en què el debat del cava ha de ser el de la qualitat i les pujades de preus, incrementar les terres faria pressió a la baixa sobre els preus.

Sis representants en joc

La representació del Consell Regulador del Cava es decideix sobre el procés electoral que es fa en quatre censos. El primer està integrat pels productors associats a cooperatives agrícoles (dos representants), el segon agrupa els que no estan dins de cooperatives (tres), el tercer el formen els elaboradors de vi base (un) i el quart són els elaboradors (sis vocals). Les cooperatives de Requena han presentat candidatura als tres primers censos, mentre que al segon hi ha també una candidatura d’Almendralejo.

“Fins ara totes les candidatures s’havien consensuat, però ara s’estan movent per ocupar aquests llocs”, afirmava ahir Joan Josep Raventós, responsable de l’àmbit del vi de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que admet que els productors de fora de Catalunya “tenen tota la legitimitat de defensar els seus interessos”. “Però nosaltres també”, diu. “Tenim por que hi hagi alguna veu discordant dins del Consell Regulador sobre un tema que hem aconseguit acordar després de cinc anys”, explicava ahir Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya i el vi de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

En el primer cens, dels 3.270 integrants uns 1.200 són de fora de Catalunya, mentre que en el segon són 700 de 2.900. Per a cada categoria s’escullen tres membres, que són elegits segons la distribució que marca la llei D’Hondt.