El preu del lloguer de pàrquing es desmarca del d’habitatge

Des que el mercat immobiliari va iniciar la seva recuperació entre els anys 2013 i 2014, els preus del lloguer de l’habitatge a Barcelona no han parat de créixer. Segons el portal immobiliari Idealista, l’import del lloguer a la capital catalana va augmentar de forma ininterrompuda durant els següents exercicis, a vegades més d’un 20%. Fins ara. Des que va començar el 2018, el preu del lloguer de pisos ha patit un retrocés del 3% respecte a l’any passat. Aquesta desacceleració, però, no s’està produint en altres sectors que també es podrien associar a l’habitatge: és el cas dels garatges.

Segons dades recollides per Idealista durant els últims dos anys, l’import per llogar una plaça de pàrquing a Barcelona ha augmentat a un ritme interanual mitjà de l’11%. Durant el segon trimestre del 2016, una plaça de pàrquing a Barcelona costava, de mitjana, 88 euros al mes. En el mateix període d’aquest any, l’import pujava a 109 euros mensuals. Com apunta Vicente Aguilera, secretari del Gremi de Garatges de Barcelona i Província, aquesta diferència de comportament s’explica per com va arribar la crisi. “El sector dels garatges va ser un dels últims afectats per la recessió”, assenyala Aguilera, perquè els propietaris “van apostar per no incrementar preus durant més temps que en altres mercats”. Ara que l’economia fa uns anys que mostra signes de recuperació, les pujades han tornat.

No obstant això, des del gremi apunten que aquesta evolució es pot veure frenada en un futur no tan llunyà pels nous hàbits de consum. “El volum de cotxes a Barcelona tendeix a la baixa; ara la gent es desplaça en transport públic o aposta per la mobilitat compartida”, apunta Artigas. Davant aquesta situació, el president del Gremi de Garatges de Barcelona i Província considera que ara ubicar vehicles als pàrquings de la capital catalana “és més senzill” que fa uns anys. A la llarga, “una de les solucions per les quals pot apostar el propietari d’una instal·lació per competir és abaixar els preus”, indica Artigas.

Descarten l’especulació

Arran de la crisi, diversos inversors es van llançar a especular en el mercat de l’habitatge davant la previsió d’un augment en els preus. No ha sigut el cas dels garatges. Artigas reconeix que “hi ha gent interessada” a invertir en el sector, però “són molt pocs”. La majoria d’operacions de compravenda, assegura, “es tanquen entre els mateixos agremiats”. L’associació agrupa uns 800 afiliats, que representen entre el 80% i el 85% dels pàrquings que hi ha a Barcelona.

Així, des del Gremi de Garatges descarten l’especulació en el sector i remarquen que el de l’habitatge i el de l’aparcament són dos sectors “molt diferents”. A banda d’això, la rendibilitat bruta dels garatges barcelonins encara és inferior a la dels pisos. Segons Idealista, la diferència entre el preu de compra i el preu de venda dels garatges de Barcelona era del 3,4% durant el segon trimestre d’aquest any. En el cas de l’habitatge, la rendibilitat bruta durant el mateix període va ser del 5,5%.

Finalment, comprar places de pàrquing independents no és una estratègia comuna: quan es tanca una transacció, els nous propietaris acostumen a adquirir totes les instal·lacions i, per tant, la inversió ha de ser més elevada.

Amb el panorama actual, alguns empresaris tenen més dificultats per trobar llogaters. Alguns han optat per publicar anuncis a portals immobiliaris i així donar sortida als seus actius. “Com a gremi no estem en contra del canvi, però intentem transmetre que això no es pot convertir en canibalisme”, avisa Artigas, donant a entendre que aquesta pràctica no hauria de disparar el preu dels aparcaments de manera desmesurada.