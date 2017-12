El preu del petroli arriba a màxims del 2015 just abans del Nadal

El preu del petroli de referència a Europa, el barril de Brent, continua a l’alça. Ahir va arribar a situar-se en els 64,45 dòlars, el nivell més alt des de l’estiu del 2015. Per la seva banda, el preu del barril de petroli Texas, què és la referència als Estats Units, també va recuperar en algun moment el llindar dels 58 dòlars.

Des del gener i fins ara, el barril de Brent s’ha revaloritzat un 13%, mentre que el Texas ho ha fet un 7,4%, tots dos impulsats bàsicament pels esforços de l’Organització de Països Exportadors de Petroli, l’OPEP, per reduir l’excés d’oferta mundial del també anomenat or negre. També hi ha influït la interrupció –per una reparació– de la construcció d’un oleoducte al mar del Nord, al Regne Unit, i les dades publicades aquest dimecres per l’autoritat nord-americana pertinent sobre la reducció d’existències als Estats Units.

Repercussió sobre la benzina

L’augment del preu del petroli també s’ha traslladat a les benzineres, només uns dies abans de les festes nadalenques. El preu mitjà del litre de gasoil, que és el carburant que consumeixen aproximadament el 60% dels usuaris a Espanya, ha repuntat aquesta setmana fins als 1,14 euros pràcticament, el nivell més alt també des del juliol del 2015, segons consta al Butlletí Petrolier de la Unió Europea.

Després de la caiguda de la setmana passada, el preu d’aquest carburant ha reprès aquesta setmana la tendència alcista. Així, el preu mitjà del litre de dièsel toca un nou màxim anual en aquesta recta final del 2017. Per la seva banda, el preu mitjà del litre de gasolina també ha tornat a pujar aquesta setmana, després d’encarir-se lleugerament, un 0,08%, i se situa en els 1,23 euros.

El repunt, doncs, arriba enmig de les previsions de la direcció general de Trànsit (DGT), que calcula que des d’avui i fins al 7 de gener es faran 17 milions de desplaçaments. En comparació, l’any passat per aquestes dates, el preu del litre de gasoil era un 2,9% més barat i la gasolina costava un 1,64% menys. Amb el preu actual, omplir un dipòsit de 55 litres de gasoil costa 62,5 euros, mentre que fer el mateix en un cotxe de benzina suposa 67,9 euros. Els preus es mantindran en nivells semblants mentre el barril de cru es mantingui al voltant dels 60 dòlars.