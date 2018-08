El 95% dels autònoms espanyols se senten “desprotegits”

La majoria dels autònoms espanyols -el 95%- creuen que la Seguretat Social necessita reformes i asseguren que se senten “desprotegits” per l’Estat. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de l’estudi Autónomos, ¿cómo estáis?,publicat ahir per l’àrea de nous negocis digitals del BBVA. L’enquesta revela que el 70% dels treballadors per compte propi fan dues setmanes o menys de vacances a l’any, mentre que un 38% descansa tan sols una setmana o menys. De fet, només un de cada deu autònoms fa més de quatre setmanes de vacances a l’any.

Segons l’informe, la falta de vacances se suma a les llargues jornades laborals. A Espanya, un 36% d’aquests professionals treballa més de deu hores al dia. A més, gairebé un 86% assegura que treballa tots o alguns caps de setmana del mes. Malgrat la càrrega de feina, el 59% afirma que arriba “bastant just” a finals de mes i tan sols un 9,7% se sent “relaxat” en aquest aspecte.

Pel que fa als seus maldecaps, l’informe destaca les principals preocupacions dels treballadors per compte propi són no aconseguir clients (56%) i la jubilació (52%). A banda, també els treu la son els impagaments (48%) i tenir un accident o una malaltia (45%).

No obstant, més de la meitat dels enquestats volen continuar sent autònoms i només el 30% preferirien treballar com a assalariats. En aquest sentit, el que més valora el col·lectiu és la flexibilitat, no dependre d’un cap i fer allò que més els agrada, encara que la majoria no suporta “les traves administratives i els pagaments elevats”.