La creació d'empreses a Catalunya va pujar un 20% a l'octubre respecte al setembre

El nombre de societats mercantils que es van constituir el passat mes d'octubre a Catalunya va augmentar un 20,5% en comparació al setembre. Tot i així, la mateixa dada va caure prop d'un 14% en relació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 1.224, segons les dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística aquest dimarts.

Així doncs, Catalunya va ser el tercer territori de l'Estat on es van crear més empreses just després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, per darrera de la Comunitat de Madrid, amb 1.709 societats mercantils (+5%) i Andalusia, amb 1.260 (+5,4%). D'altra banda, el nombre d'empreses dissoltes va caure un 8%, fins a les 115, en relació a l'octubre del 2016 però va augmentar un 51% en relació al setembre.

A la resta de l'Estat, durant l'octubre es van crear 7.236 societats mercantils, un 1,5% més que en el mateix mes del 2016 i un increment del 17,6% en comparació al setembre. Pel que fa a les empreses dissoltes, van arribar fins a les 1.507, el que suposa un descens del 2,3% en relació amb el mateix mes de l'any passat, i un augment del 36,1% en comparació al setembre.

De les 1.224 empreses creades a Catalunya, la gran majoria -1.218- van ser societats limitades, amb un capital de 102,8 milions d'euros, mentre que la resta van ser societats anònimes, amb un capital de 2 milions d'euros. En total, van ser 104,9 milions d'euros, un 14,5% més que a l'octubre de l'any passat.